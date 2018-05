Gestion-Les flux confirment le retour sur les actions-BAML

PARIS, 18 mai (Reuters) - Les flux sur les fonds d'investissement collectifs ont confirmé au cours de la semaine au 16 mai le regain d'appétit des investisseurs pour les actions, surtout américaines, montre une étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch Global Research publiée vendredi. Les fonds actions ont en effet bénéficié de souscriptions nettes à hauteur de 11,9 milliards de dollars (10,12 milliards d'euros) sur la période, des montants trois fois plus élevés que sur l'obligataire (+3,4 milliards de dollars), selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, ont enregistré des entrées nettes limitées (600 millions de dollars) sous l'effet du recul de l'aversion au risque et d'un nouvel accès de hausse des taux d'intérêt, les rendements d'Etat à dix ans aux Etats-Unis ayant franchi le seuil de 3,10%. Au sein des fonds actions, ceux dédiés aux valeurs américaines ont bénéficié d'importantes entrées nettes (+8,8 milliards de dollars) tandis que ceux investis en actions européennes subissaient une dixième semaine consécutive de dégagements (-800 millions de dollars). Les fonds en actions japonaises ont aussi souffert d'une décollecte sur la semaine (-700 millions de dollars) tandis que ceux spécialisés sur les actions émergentes enregistraient des souscriptions nettes de 400 millions de dollars après des dégagements de 1,6 milliard de dollars la semaine précédente. Au sein des fonds obligataires, le regain d'appétit pour le risque s'est traduit par un retour sur la catégorie des obligations spéculatives (+1,3 milliard de dollars). En revanche, les fonds en obligations émergentes, pénalisés par la remontée des taux aux Etats-Unis et l'appréciation du dollar, ont subi une quatrième semaine consécutive de sorties nettes (-1,3 milliard de dollars). Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 16 mai 2018 Actions +11,9 +137,32 Obligataires +3,4 +61,55 Monétaires -11,82 -52,79 Matières premières +0,22 +6,10 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)