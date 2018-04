Gestion-Les flux se tarissent, la hausse des taux tétanise-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) PARIS, 30 avril (Reuters) - Les flux sur les fonds d'investissement collectifs toutes classes d'actifs confondues se sont taris sur la semaine au 25 avril illustrant une certaine paralyse des investisseurs dans un contexte de brusque remontée des rendements à long terme, montre une étude hebdomadaire qui leur est consacrée, publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds actions ont été quasi inexistants avec des rachats nets de 30 millions de dollars (24,85 millions d'euros) tandis que les fonds obligataires n'ont attiré que 2,8 milliards de dollars de souscriptions nettes. Signe du regain d'aversion pour le risque, les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, ont toutefois bénéficié d'entrées nettes encore conséquentes à 900 millions de dollars. Le rendement des Treasuries à 10 ans américains a repris son mouvement haussier depuis la mi-avril, franchissant le seuil des 3% cette semaine et plongeant les investisseurs dans une certaine perplexité alors que les marchés actions hésitent depuis la correction accusée début février. Si les fonds actions ont enregistré 150 milliards de dollars de souscriptions nettes depuis le début de l'année, les sorties ont atteint 30 milliards au cours des six dernières semaines. Soulignant la persistance de l'aversion pour le risque, les fonds dédiés aux actions technologiques, chahutées depuis des semaines, ont enregistré leurs plus forts rachats hebdomadaires en trois mois. Les fonds investis en obligations spéculatives ont connu leurs sorties nettes sur une semaine les plus élevées en deux mois (-2,4 milliards de dollars). Les fonds en dettes émergentes, classe d'actifs sensibles à la remontée des taux américains, ont subi leurs rachats les plus importants en dix semaines (-700 millions de dollars), selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Au sein des fonds actions, ceux investis en actions américaines ont enregistré des sorties nettes à hauteur de 3 milliards de dollars et ceux spécialisés sur les actions européennes ont connu une septième semaine consécutive de rachats (-1,5 milliard de dollars). Les fonds en actions émergentes ont en revanche bénéficié d'entrées nettes pour la dixième semaine consécutive (+1,7 milliard de dollar). Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 25 2018 avril Actions -0,03 +121,94 Obligataires +2,8 +59,65 Monétaires -14,89 -48,43 Matières premières +0,8 +5,24 VOIR AUSSI : POINT HEBDO - Inflation et protectionnisme convergent à l'agenda des marchés 3 QUESTIONS À LBPAM - Le 10 ans US soumis à la politique budgétaire de Trump (Marc Joanny, édité par Blandine Hénault)