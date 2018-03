Gestion-Les flux soulignent la fébrilité des Bourses-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) * Retraits massifs de près de $20 mds sur les fonds actions * Sorties nettes de $25 mds sur les fonds actions américaines * Entrées nettes de $1,5 md sur les fonds en métaux précieux PARIS, 26 mars (Reuters) - Les fonds d'investissement collectifs en actions ont subi des rachats à hauteur de 20 milliards de dollars (16,2 milliards d'euros) sur la semaine au 21 mars, soit près de la moitié des entrées nettes des sept jours précédents, soulignant la fébrilité des investisseurs, montre une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les sorties ont atteint 24,9 milliards de dollars sur les fonds dédiés aux actions américaines sur la période sous revue, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les investisseurs s'étaient massivement portés sur les fonds actions la semaine précédente avec des flux nets de 43,3 milliards dont 34,6 milliards sur les seuls fonds en actions américaines. Ces allers-retours interviennent dans un contexte de regain de la volatilité sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires, de signaux d'infléchissement de la croissance mondiale et d'interrogation sur le rythme de normalisation des politiques monétaires. Les retraits ont été beaucoup moins importants sur les fonds investis en actions européennes (-1,5 milliard de dollars) tandis que ceux dédiés aux actions japonaises enregistraient une seizième semaine consécutive de collecte (+1,9 milliard de dollars), leur plus longue phase de souscriptions nettes depuis 2013. Les fonds en actions émergentes ont bénéficié d'entrées nettes modestes à 2,0 milliards de dollars. Les fonds obligataires ont enregistré une collecte nette réduite de 1,8 milliard de dollars, ceux investis en titres à haut rendement subissant une dixième semaine consécutive de rachats, la plus longue phase de dégagement depuis 2007, à hauteur de 1,6 milliard. Autre signe du net regain de l'aversion au risque : les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, ont enregistré des entrées nettes à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 21 2018 mars Actions -19,9 +131,89 Obligataires +1,8 +39,15 Monétaires +4,69 -9,34 Matières premières +1,39 +2,45 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)