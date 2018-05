Gestion-Les flux stagnent, les arbitrages continuent-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) * Flux de $122 mds sur les actions et $59 mds sur l'obligataire cette année * Rachats de $30 mds sur les actions au cours des sept dernières semaines * Huitième semaine consécutive de sorties sur les fonds en actions européennes * Entrées nettes records sur les fonds en obligations gouvernementales PARIS, 7 mai (Reuters) - Les flux sur les fonds d'investissement collectifs ont à nouveau stagné sur la semaine au 2 mai, comme au cours des sept jours précédents, mais les arbitrages entre les actions et l'obligataire se poursuivent au détriment notamment des actions européennes, montre une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds en actions et en obligations, toutes catégories confondues, ont enregistré des sorties nettes de moins de 100 millions de dollars et de 300 millions de dollars respectivement sur la période, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les flux sur les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, n'ont eux non plus pas dépassé les 100 millions de dollars. Ce coup d'arrêt - reflet des incertitudes des investisseurs confrontés à un affaiblissement de la reprise au premier trimestre, aux interrogations sur la trajectoire des politiques monétaires et à la montée des tensions sur les questions commerciales - contraste avec le dynamisme des flux depuis le début de l'année. Les fonds actions ont bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 122 milliards de dollars tandis que les souscriptions nettes sur les fonds obligataires ont atteint 59 milliards en quatre mois en dépit d'un rendement global légèrement négatif sur les indices mondiaux des marchés actions comme obligataires, relèvent les analystes de BofA Merrill Lynch. Ils soulignent aussi que sur les sept dernières semaines, les fonds actions ont subi des rachats à hauteur de 30 milliards de dollars et que les fonds obligataires investis en titres d'Etat connaissent le rythme de collecte nette le plus soutenu en dix ans, dans un contexte de remontée des taux à long terme, même si les rendements à dix ans américains ne sont pas parvenus à se maintenir durablement au-dessus du seuil de 3% franchi fin avril. Sur la semaine écoulée, les fonds investis en actions américaines ont enregistré des sorties nettes limités de 300 millions de dollars. Ceux dédiés aux actions japonaises ont bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 200 millions de dollars et ceux spécialisés sur les actions émergentes ont enregistré une onzième semaine consécutive de collecte nette, à hauteur de 900 millions de dollars. En revanche les fonds en actions européennes ont subi une huitième semaine consécutive de sorties nettes, à hauteur de 1,1 milliard de dollars. Au cours des sept dernières semaines, les dégagements des investisseurs sur les fonds en actions européennes ont représenté un tiers de la collecte nette des quinze mois précédents, soulignent les analystes de BofA Merrill Lynch, qui attribuent cette défiance des investisseurs aux conséquences de l'appréciation de l'euro tout au long de l'année dernière. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 2 mai 2018 Actions -0,084 +121,85 Obligataires -0,3 +59,34 Monétaires -6,03 -54,06 Matières premières -0,05 +5,19 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)