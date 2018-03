Bourse de Wall Street : Gestion-Wall Street menacée à son tour par le mur de l'argent-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) * Souscriptions nettes de $43,3 mds sur les fonds actions * Près de $10 mds d'entrées nettes sur les fonds techs depuis début 2018 * Rachats sur les fonds obligataires HY pour la 9e semaine consécutive PARIS, 19 mars (Reuters) - Les flux sur les fonds d'investissement collectifs se sont portés massivement sur les fonds investis en actions, en particulier américaines et technologiques, au cours de la semaine au 14 mars, comme depuis le début de l'année, montre une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch, qui souligne que cet engouement tranche avec la stagnation du NYSE Composite Index depuis le début de l'année. La collecte nette des fonds dédiés aux actions a atteint le montant hebdomadaire record de 43,3 milliards de dollars, dont 34,6 milliards sur les seuls fonds dédiés aux actions américaines, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les entrées nettes sur les fonds dédiés aux valeurs technologiques ont quant à elles atteint un autre record hebdomadaire à 2,6 milliards, atteignant 9,8 milliards de dollars depuis le début de l'année, là encore un niveau sans précédent. "Wall Street est confrontée à un 'mur de l'argent' qui contraste avec les médiocres performances, toutes classes d'actifs confondues, depuis le début de l'année" notent les analystes de BofA Merrill Lynch dans une référence sans doute involontaire à la spéculation financière invoquée dans les années 1920 par le Cartel des gauches en France pour expliquer son échec à surmonter la crise financière de l'époque. Ils soulignent en effet la stagnation de l'indice composite des différents actifs à risque cotés à Wall Street, le NYSE Composite Index. Les fonds en actions japonaises et émergentes ont continué de bénéficier de la faveur des investisseurs avec des souscriptions nettes de 2,9 milliards de dollars sur la semaine et 2,7 milliards de dollars depuis le début de l'année. En revanche, les fonds investis en actions européennes ont subi 1,3 milliard de dollars de rachats. La collecte des fonds obligataires n'a pas dépassé 2,4 milliards de dollars sur la semaine et elle est inférieure depuis le début de l'année à celle constatée sur les fonds actions pour la première fois depuis 2013. Au sein des fonds obligataires, ceux dédiés aux obligations à haut rendement (HY) ont connu une neuvième semaine consécutive de rachats (à hauteur de 900 millions de dollars), la plus longue période de rachats depuis 2007, notent les analystes de BofA Merrill Lynch, qui y voient un facteur supplémentaire de fragilité pour les marchés d'actions. Les flux sur les fonds spécialisés dans les métaux précieux, principalement l'or, n'ont totalisé que 200 millions de dollars sur la semaine. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 14 mars 2018 Actions +43,3 +151,75 Obligataires +2,4 +37,35 Monétaires -35,67 -14,03 Matières premières -0,09 +1,06 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)