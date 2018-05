Gestion d'actifs : une année 2017 exceptionnelle ne doit pas cacher le besoin de changement (BCG)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les gestionnaires de fonds ont vécu une année record en 2017, la meilleure depuis 2010, selon un nouveau rapport du Boston Consulting Group intitulé The Hidden Pressures on Asset Managers. Grâce à la montée des marchés boursiers, les encours ont augmenté de 14 % en 2017, estime le cabinet de conseil qui se base sur un échantillon représentatif de 30 gestionnaires d’actifs totalisant un montant de 34 000 milliards de dollars d’encours, soit environ la moitié du secteur. La collecte nette a atteint 4,3% des encours, un niveau record depuis la crise financière mondiale il y a dix ans.Les revenus des gestionnaires de fonds ont, quant à eux, augmenté leurs revenus de 9% alors que les encours moyens gérés croissaient de 11%. Cela confirme une pression constante sur les commissions, qui ont baissé d'environ 0,4 point de base. Toutefois, les coûts ont également baissé de 0,4 point de base ce qui a permis de maintenir le niveau de rentabilité de l'industrie.Boston Consulting Group rappelle que gérants d'actifs subissent une pression sur leurs revenus depuis plusieurs années avec des baisses observées sur l'essentiel des produits à la fois dans les segments retail et institutionnel. En parallèle, ils sont contraints d'augmenter leurs coûts dans divers domaines, par exemple du fait des changements réglementaires ou pour investir dans les nouvelles technologies."Du fait de ces tendances, si les marchés croissent moyennement dans les années à venir, les profits du secteur devraient baisser à 36 % des revenus en 2021, alors qu'ils s'élevaient à 38 % fin 2017", avertit le cabinet de conseil.Dans cette perspective, Hélène Donnadieu, Principal au bureau de Paris du BCG, co-auteur du rapport, recommande aux gestionnaires d'actifs de " mener des actions audacieuses et ce dès à présent, notamment investir dans les nouvelles technologies, entrer sur de nouveaux marchés et envisager, entre autres, des acquisitions ". Elle les appelle par ailleurs à revoir leurs structures de coûts dès à présent.