Gina Haspel, première femme à la tête de la CIA

par John Walcott et Warren Strobel

WASHINGTON, 13 mars (Reuters) - Gina Haspel, choisie par Donald Trump pour prendre la tête de la CIA en remplacement de Mike Pompeo, nommé mardi secrétaire d'Etat, est une personnalité controversée en raison de son rôle dans les opérations clandestines et les prisons secrètes mises en place lors de la "guerre contre le terrorisme".

Si le choix du président est confirmé par le Sénat, Gina Haspel sera la première femme à diriger la CIA, dont elle était numéro deux depuis février 2017.

Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'il avait travaillé avec elle et qu'il la trouvait "exceptionnelle".

Mais son passé pourrait susciter la controverse. "Cela va rouvrir les plaies du passé", a déclaré un responsable américain qui a requis l'anonymat.

Lors de sa nomination comme directrice adjointe l'an dernier, on avait appris qu'en 2002, sous la présidence de George W. Bush, Gina Haspel avait dirigé une prison secrète de la CIA en Thaïlande, dont le nom de code était "Cat's Eye".

Dans ce centre de détention clandestin, deux membres présumés d'Al Qaïda avaient été soumis à des interrogatoires "poussés", notamment à des simulations de noyade ("waterboarding"), avaient rapporté d'anciens agents de la CIA.

Mardi, plusieurs responsables des services de renseignement américains ont rejeté ces allégations, affirmant que Gina Haspel n'avait rien à voir avec de telles pratiques.

Trois ans plus tard, encore sous la présidence de George W. Bush, Gina Haspel avait aidé à faire disparaître des cassettes vidéo sur ces interrogatoires, toujours selon d'anciens agents.

Le sénateur démocrate Ron Wyden, membre de la commission du renseignement, a rapidement fait savoir qu'il s'opposait aux nominations de Pompeo et Haspel.

"Le parcours de Mme Haspel fait qu'elle n'est pas adaptée à ce poste de directrice de la CIA", a-t-il dit.

DEMANDE DE "TRANSPARENCE"

"Il faut une totale transparence sur son parcours, comme je l'avais demandé il y a plus d'un an quand elle a été nommée directrice adjointe. Si Mme Haspel veut servir au plus haut niveau du renseignement, le gouvernement ne peut pas continuer à couvrir les réalités dérangeantes de son passé", a poursuivi le sénateur.

En revanche, le président de la commission du renseignement au Sénat, le républicain Richard Burr, a promis de soutenir la candidature de Gina Haspel, qu'il veut faire approuver "sans délai".

"Je connais personnellement Gina, elle a le talent, l'expérience et le jugement nécessaires pour diriger l'une des agences les plus importantes de notre nation", a-t-il dit.

Pour l'ancien directeur de la CIA Michael Hayden, la confirmation de Haspel aura "un effet très positif et apaisant".

Des groupes de défense des droits de l'homme ont fait connaître leur opposition à cette nomination.

"C'est un choix particulièrement controversé, étant donné ces histoires de tortures dans les prisons secrètes de la CIA. Si quelqu'un a été responsable d'actes de torture, il ne doit pas diriger une agence fédérale, un point c'est tout", a déclaré Rob Berschinski, vice-président de l'organisation Human Rights First.

Outre son poste en Thaïlande, Haspel a connu plusieurs affectations à l'étranger. Elle a notamment dirigé l'antenne de la CIA à Londres. En 2013, le directeur de l'époque, John Brennan, l'avait nommée directrice adjointe du service national clandestin de la CIA mais elle avait été rapidement remplacée, en raison apparemment d'une forte opposition au Congrès. (Avec Mark Hosenball et Patricia Zengerle; Guy Kerivel pour le service français)