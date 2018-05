Giuseppe Conte proposé pour diriger le gouvernement italien

(Ajoute déclarations de Di Maio, Salvini, marchés, contexte)

ROME, 21 mai (Reuters) - Le chef du M5S, Luigi Di Maio, a proposé lundi que Giuseppe Conte, un professeur de droit de 54 ans, dirige le prochain gouvernement italien, onze semaines après les élections législatives du 4 mars.

"Je suis très content et fier, Giuseppe Conte sera à la tête d'un gouvernement politique constitué par deux forces politiques", a déclaré Di Maio après avoir été reçu au palais du Quirinal par le président Sergio Mattarella.

Le chef de l'Etat a ensuite reçu Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue d'extrême droite, qui a conclu un "contrat de gouvernement" avec le M5S.

Il revient au président de la République d'approuver ou non le nom qui lui est proposé.

Si Sergio Mattarella donne son feu vert, les partis membres de la future coalition pourraient rapidement s'entendre sur la composition du cabinet de coalition et les votes de confiance au Parlement pourraient avoir lieu dans la semaine.

L'Italie est sans gouvernement depuis les élections législatives du 4 mars, qui n'ont donné de majorité à aucun parti ni à aucun bloc.

Le M5S est le parti arrivé en tête avec 32% des voix, mais le bloc de droite, dont la Ligue fait partie, l'a devancé en voix (37% dont 17% pour la Ligue).

Au sein du bloc de droite, la Ligue a dépassé Forza Italia de l'ex-président du Conseil Silvio Berlusconi.

Le M5S et la Ligue ont validé ce week-end auprès de leurs adhérents leur accord de gouvernement, qui prévoit entre autres une réduction des prélèvements fiscaux de plusieurs milliards d'euros, une augmentation des dépenses publiques en faveur des défavorisés et l'abandon d'une réforme impopulaire des retraites, autant de mesures qui inquiètent les marchés.

LA BOURSE DE MILAN EN BAISSE DE 10% EN DIX SÉANCES

Le rendement des emprunts d'Etat italiens à dix ans a franchi lundi 2,35%, au plus haut depuis plus d'un an, et celui des titres à deux ans, à 0,277% en fin de séance, est au plus haut depuis novembre 2016; il était encore négatif en début de semaine dernière.

L'écart de rendement ("spread") entre les titres à dix ans italien et allemand a parallèlement dépassé 180 points de base, retrouvant ses niveaux d'octobre dernier.

La Bourse de Milan, elle, a cédé 1,52%, de nouveau plombée par le secteur bancaire (-3,14%). Elle a chuté de 10,47% sur les dix dernières séances.

En sortant du Quirinal, Matteo Salvini a assuré que le prochain gouvernement comptait bien réduire la dette publique italienne, par le biais d'une politique stimulant la croissance.

"Notre politique économique sera très différente de celles du passé qui ont conduit la dette à s'accroître de 300 milliards d'euros. Notre objectif sera donc de faire croître l'économie dans le but de réduire la dette", a-t-il dit en ciblant les politiques passées d'austérité.

Luigi Di Maio a de son côté demandé aux partenaires de l'Italie de s'abstenir de critiquer le futur gouvernement avant même qu'il n'ait commencé à travailler.

"Laissez-nous d'abord travailler, vous critiquerez ensuite. Vous avez totalement le droit de le faire, mais laissez-nous d'abord commencer", a-t-il dit aux journalistes. (Bureau de Rome; Guy Kerivel, Marc Angrand et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)