Glycotope sélectionne CrownBio comme partenaire de développement préclinique pour faire avancer sa réserve de projets en immunothérapie

SAN DIEGO, le 27 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, filiale en propriété exclusive de Crown Bioscience International (TWSE : symbole boursier 6554) et société internationale de services de découverte et de développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques, annonce aujourd'hui qu'elle vient d'être sélectionnée par Glycotope GmbH en tant que partenaire pour faire accélérer sa réserve de projets dans la découverte de nouveaux médicaments d'immuno-oncologie.

CrownBio propose en effet le plus grand choix de modèles de xénogreffes dérivées de patient (PDX), tout en étant un chef de file de la fourniture de solutions humanisées pour le développement de médicaments en immuno-oncologie. Capitalisant sur ces capacités exclusives, CrownBio greffera les modèles de cancers dérivés de lignées cellulaires ainsi que les modèles de PDX sélectionnés par Glycotope sur des modèles de souris humanisées CD34+. Ces modèles humanisés personnalisés permettront de faire accélérer la réserve de candidats médicaments innovants de Glycotope dans le domaine de l'immuno-oncologie.

« Glycotope reconnaît la valeur de l'immense collection de PDX et de CDX que détient CrownBio, ainsi que son savoir-faire dans la mise en oeuvre de stratégies d'humanisation innovantes », déclare Anika Jäkel, Directeur du groupe Pharmacologie préclinique et Immunologie du cancer de Glycotope. « C'est précisément pour ces raisons que nous avons choisi CrownBio comme partenaire. Nous sommes ravis d'entamer ce qui, à n'en pas douter, sera une alliance réussie ».

« Nous sommes très heureux que Glycotope nous ait choisis comme partenaire de confiance pour faire avancer sa réserve de candidats médicaments de pointe en immuno-oncologie », précise Laurie Heilmann, Directrice des opérations de CrownBio. « Nos capacités uniques permettront à Glycotope de continuer à proposer de nouvelles thérapies améliorées destinées au traitement du cancer ».

À propos de Crown Bioscience Inc.

CrownBio est une société internationale spécialisée dans les solutions de découverte et développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardio-vasculaires et métaboliques. Grâce à un large éventail de modèles pertinents et d'outils prédictifs, CrownBio permet aux clients de proposer des candidats cliniques de qualité supérieure.

À propos de Glycotope GmbH

Fondée en 2000 à Berlin, Glycotope se concentre sur le développement de produits d'immuno-oncologie innovants destinés au traitement de divers types de cancers à l'aide de ses technologies GlycoBody et GlycoExpress®. Glycotope dispose actuellement d'un seul produit au stade du développement clinique. Le pipeline supplémentaire de la Société comprend des anticorps biopharmaceutiques au stade pré-clinique destinés à diverses indications oncologiques.

La plateforme GlycoExpress® (GEX®) de Glycotope permet une optimisation du processus de glycosylation et la production à haut débit d'une diversité de produits biopharmaceutiques dotés de structures de glycosylation entièrement humaines telles que anticorps, hormones glycoprotéiques et cytokines en utilisant une boîte à outils de lignées cellulaires humaines exclusives obtenues par glyco-génie qui permettent l'optimisation d'une série entière de différents glucides pertinents. Par ailleurs, la plateforme GEX® peut être employée dans le contrôle du processus de glycosylation. Veuillez consulter le site http://www.Glycotope.com/.

Relations presse :

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@CrownBio.com

