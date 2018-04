GoldCrypto garantit sa cryptomonnaie contre le vol - une première mondiale

PANAMA CITY (Panama), le 17 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - via NetworkWire - GoldCrypto.io (par l'intermédiaire de son prestataire de service Crypto Investor, Inc.) a le plaisir de vous informer :

En première mondiale, GoldCrypto protège et garantit ses jetons (tokens) de cryptomonnaie contre tout vol par piratage. Dans le cas improbable d'un vol par piratage, les jetons volés seront remplacés. Cela positionne les jetons GoldCrypto AuX comme meilleure cryptomonnaie conforme aux normes bancaires.

GoldCrypto offre un jeton soutenu par l'or avec plus de 50 % d'or physique qui ne cesse d'augmenter au fil du temps. En plus d'être protégé contre le vol par piratage, ce jeton offre une entrée solide sur les marchés de l'or et de la cryptomonnaie qui est inégalée dans le monde.

Grâce à cette innovation, les participants de GoldCrypto bénéficieront d'une protection de jeton (compte) conforme aux normes bancaires ainsi que d'un effet de levier de plus de 50 % en or au début.

L'initiative de sécurité cryptomonnaie GoldCrypto est mise en oeuvre via la plateforme CryptoSecure Cryptocurrency, ce qui rend le piratage et le vol de jetons futiles. Les jetons volés n'ont plus aucune valeur lorsqu'ils sont entre les mains d'un cybercriminel et ils sont remplacés dans le compte de la victime. Pour de plus amples informations sur la plateforme de sécurité, consulter le site www.cryptosecure.com.

GoldCrypto préachète les lingots d'or qui soutiennent ses jetons AuX par l'intermédiaire de la Key Capital Corporation Mining Division (OTC : KCPC). GoldCrypto a déjà préacheté plus de 13 000 onces d'or. L'équipe de spécialistes de la Key Capital Mining Division surveillera la production d'or provenant de divers intérêts miniers par la production, la frappe à Scottsdale Mint et la livraison finale à l'entrepôt de stockage de GoldCrypto. Pour de plus amples informations sur Key Capital Corporation, consulter https://keycapitalgroup.com

Les jetons GoldCrypto AuX présentent les caractéristiques suivantes comme cryptomonnaie distinguée et ultime :

sûrs et sécurisés ; s'ils sont piratés (ce qui est peu probable), les jetons volés GoldCrypto AuX sont remplacés ;

soutenus par de l'or physique - ils commencent à partir de 0,30 USD en valeur par jeton ;

une cryptomonnaie meilleure que l'or ;

le soutien par l'or augmente continuellement ;

Blockchain transparente ;

décentralisé et anational ;

jetons AuX échangeables contre de l'or physique ;

mieux que le Bitcoin - AuX, l'avenir de la monnaie.

Dans un marché de cryptomonnaie où le piratage et le vol de jetons sont monnaie courante, les jetons AuX représentent une percée majeure dans l'industrie en termes d'utilité, de valeur et de sécurité.

L'ICO de GoldCrypto

L'offre Pré-ICO d'un bonus de 15 % est ouverte jusqu'au 30 avril 2018. Les jetons AuX peuvent être sécurisés par l'échange contre BTC, ETH, LTC, BTC Cash, ETH Classic, Dash ou PayPal. Pour de plus amples détails, consulter https://goldcrypto.io

Coordonnées

Demande de renseignements GoldCrypto :

Renseignements généraux via info@goldcrypto.io

Darcy Johnston via darcy@cryptoinvestorinc.com

Renseignements institutionnels GoldCrypto :

Ryan Lee via ryan@cryptoinvestorinc.com

Renseignements Key Capital Corporation :

Chris Nichols via info@keycapitalgroup.com

