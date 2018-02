Gouvernance de Gecina : Propositions du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale Annuelle 2018

Regulatory News:

Le Conseil d’Administration de Gecina (Paris:GFC) a décidé, lors de sa séance du 21 février 2018 et sur recommandation du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, de proposer à l’Assemblée Générale Annuelle du 18 avril 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 :

Le renouvellement, pour une durée de quatre années, des mandats d’administrateurs de Mme Méka Brunel et de M. Jacques-Yves Nicol ;

Le Conseil d’Administration a pris acte de la démission de Madame Isabelle Courville de son mandat d’administrateur à la date de l’Assemblée Générale annuelle du 18 Avril 2018 et la remercie pour l’ensemble de ses contributions ;

La nomination en tant qu’administrateur, pour une durée de quatre années, de Mme Gabrielle Gauthey, ancienne élève de l’Ecole Polytechnique et diplômée Télécom ParisTech et de Mines ParisTech, ingénieur général des Mines. Mme Gauthey est actuellement Directrice des investissements et du développement local, membre du comité de direction de l'Etablissement Public et du Groupe Caisse des Dépôts ;

La nomination en tant qu’administrateur, pour une durée de quatre années, de M. Bernard Carayon, en remplacement de M. Bernard Michel dont le mandat est arrivé à échéance.

Le Conseil d’Administration proposera à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires la nomination de M. Bernard Carayon, une fois élu administrateur par cette Assemblée, en tant que Président du Conseil d’Administration.

Lors de ses travaux, le Conseil d’Administration a remercié chaleureusement M. Bernard Michel pour toute sa contribution aux résultats, au positionnement et à la renommée de Gecina. M. Bernard Michel, Président du Conseil d’Administration depuis février 2010 et assumant également les fonctions de Directeur Général d’octobre 2011 à juin 2013, a contribué de manière significative à la transformation de Gecina. Le Conseil lui a formulé tous ses vœux de réussite dans la poursuite de ses activités.

« Gecina est aujourd’hui une société leader en Europe. Ma mission est accomplie à l’issue de mes mandats de Président du conseil d’administration, marqués par la restructuration financière, la transformation de l’actionnariat et le développement de l’entreprise. Gecina est également devenue une société exemplaire en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise, de Parité et d’Innovation.

A l’issue de l’assemblée générale, je me consacrerai à la Présidence de Viparis (salons et congrès) en tant que représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France et relèverai par ailleurs de nouveaux défis, notamment ceux de la révolution numérique et des usages dans l’industrie immobilière avec l’association Real Estech », déclare M. Bernard Michel.

