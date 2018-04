Government of Romania : Entrevue du Premier ministre de la Roumanie, Viorica Dăncilă, avec le ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères de la République française, M. Jean-Yves Le(...)

Le Premier ministre Viorica Dăncilă accueilli aujourd'hui, le 12 Avril, le ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères de la République française, M. Jean-Yves Le Drian, qui est en visité à Bucarest.

Il y a 11 ans depuis la dernière visite d'un ministre français des Affaires Etrangères en Roumanie, cette visite ayant lieu dans le contexte d'une année avec de multiples significations dans le cadre de nos relations bilatérales: le 10ème anniversaire de la Déclaration sur le Partenariat stratégique, la préparation de la Saison Roumanie - France, projet culturel et de diplomatie publique à grande échelle, qui se déroulera du 1er Décembre 2018 au 14 Juillet 2019, coïncidant avec la première Présidence du Conseil de l'UE exercée par la Roumanie et, également, la célébration du Centenaire de la Grande Union, à laquelle la France a eu une contribution significative.

Au cours de l`entretien, le Premier ministre de la Roumanie a salué les relations bilatérales privilégiées entre la Roumanie et la France dans le cadre de la dynamique particulière du dialogue politique à tous les niveaux cette année et a exprimé la volonté d'approfondir la coopération entre la Roumanie et la France, y compris par la mise à jour de la feuille de route du Partenariat stratégique, dans le but de sa signature à l'occasion de la visite du Premier ministre roumain à Paris à la fin de cette année.

On s`est félicité du très bon développement des échanges économiques bilatéraux, qui ont dépassé 8 milliards d'euros en 2017. Le chef de l'Exécutif a souligné l'importance des investissements français en Roumanie et a fait connaître l`intérêt et l`ouverture pour l`attraction de nouveaux investissements au capital français et pour la diversification de la coopération économique.

En ce qui concerne l'agenda européen, le Premier ministre Viorica Dăncilă a réitéré l'intérêt de la Roumanie à coopérer étroitement avec la France et les autres partenaires européens afin de renforcer l'unité et la cohésion de l'Union européenne, ainsi que dans la perspective de la Roumanie d`exercer la Présidence du Conseil européen, à partir du 1er janvier 2019.

En outre, le Premier ministre a réitéré l'importance que le Gouvernement de la Roumanie attache à l`objectif l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen, en soulignant la contribution importante que notre pays apporte à la sécurité intérieure de l'UE.

Au cours du dialogue, le Premier ministre Viorica Dăncilă a souligné l'objectif de Roumanie d'adhérer à l'OCDE, mettant en exergue l`accomplissement de tous les critères d'évaluation et en exprimant l'espoir d'une décision positive dans les plus brefs délais.

Une autre question qui a été à l'ordre du jour de l'entretien a concerné la Francophonie, le Premier ministre roumain soulignant le rôle de la Roumanie en tant que phare de la Francophonie dans la région et l'intérêt de la promotion de la langue française comme un investissement dans l'avenir professionnel de la jeune génération.