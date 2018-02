Grèce: Neuf postulants pour l'autoroute Egnatia

Les neuf candidats sont: NAS International Enterprise S.p.A, ROADIS Transportation associé à AKTOR Concessions, Vinci et Mytilineos, GEK TERNA avec Egis Projects, Deutsche Invest Equity Partners qui fait équipe avec Dimera, Sichuan Communications Investment Group Co. avec Damco Energy, le consortium Northern Greece Corridor, Freyja Holdings Sarl et Diolkos.

La concession pour le financement, l'exploitation et la maintenance d'Egnatia et de trois routes connexes est de 35 ans.

Athènes doit opérer un premier tri parmi les postulants puis lancer les enchères proprement dites en mars.

L'agence des privatisations a par ailleurs fait savoir qu'elle avait reçu deux offres contraignantes pour une participation de 66% dans l'exploitant du réseau gazier Desfa, dont la privatisation est l'une conditions essentielles du dernier plan de renflouement international dont a bénéficié la Grèce.

Elle a ainsi confirmé une information donnée un peu plus tôt à Reuters par deux sources proches du dossier.

Les offres proviennent d'un consortium regroupant l'italien Snam, l'espagnol Enagas Internacional et le belge Fluxys et d'un autre composé de l'espagnol Regasificadora del Noroeste (Reganosa), le roumain Transgaz et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (EBRD).

Athènes devait recevoir ces offres contraignantes avant une réunion des ministres des Finances de la zone euro qui se tient lundi à Bruxelles.

(Angeliki Koutantou, avec Stephen JewkesWilfrid Exbrayat pour le service français)