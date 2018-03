Paris (AFP) -- Trente pour cent des vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais seront annulés jeudi lors de la journée de grève et de mobilisation des fonctionnaires, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction générale de l'aviation civile.

Il revient aux compagnies aériennes d'ajuster leurs programmes de vol, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la DGAC.

