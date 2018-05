Groupama AM annonce deux nominations dans l'ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupama AM a nommé Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche chez Groupama AM, responsable de la stratégie ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Dans ses nouvelles fonctions, elle aura la responsabilité de la stratégie ESG de Groupama AM dans toutes ses composantes. Marie-Pierre Peillon a commencé sa carrière en tant qu'analyste financier en 1986 chez Concorde Finance, filiale de la Banque Worms. En 1989, elle rejoint le Groupe Viel comme intermédiaire sur les marchés de taux, puis comme chargée d'études sur les produits financiers.Elle intègre la compagnie d'assurance Gan en 1998 en tant qu'analyste crédit obligataire. En 2000, elle est chargée de développer le pôle d'analyse crédit et actions chez Groupama AM, puis à partir de 2003, d'intégrer l'analyse extra-financière à l'analyse financière. En 2012, Marie-Pierre Peillon est nommée Directrice de la Recherche, analyse économique, financière et extra-financière, ce pôle cherchant à intégrer l'approche macro-économique et micro.De plus, Aurélie de Barochez (34 ans) est nommée Responsable de l'intégration ESG. Sous la responsabilité de Marie-Pierre Peillon, Aurélie de Barochez sera en charge du pilotage de l'intégration transversale des critères d'analyse ESG à l'ensemble des gestions et de la conception d'outils et processus permettant ce déploiement. Aurélie de Barochez a débuté sa carrière au poste d'analyste ISR chez Generali en 2011, puis chez Agicam. De 2012 à 2015, elle devient analyste, responsable de la labellisation des fonds ISR au sein de Novethic.Aurélie de Barochez a rejoint Groupama AM en 2015, comme analyste financier et extra-financier, en charge du secteur de l'énergie et de l'environnement. Elle a contribué à l'évolution de l'équipe d'analystes financiers vers un pôle d'intégration globale financier/extra-financier.