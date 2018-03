Groupama AM : « il est normal que les investisseurs s?interrogent sur les changements du marché » ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupama AM a collecté 1,9 milliard d'euros sur son activité pour compte de tiers en 2017, portant ses encours sous gestion à 19,8 milliards. Gaëlle Malléjac et Pierre-Alexis Dumont, respectivement directrice des investissements et directeur de la gestion actions et convertibles, de Groupama AM ont récemment commenté pour AOF l’évolution actuelle et les perspectives des marchés financiers.?Nous sortons d'une période exceptionnelle marquée par une hausse importante des indices et une volatilité très faible. Les actions renouent donc avec la volatilité. Pour l'instant, elles se trouvent à un niveau plateau après la correction de début février. Cette dernière a été une respiration bienvenue même s'il valait mieux éviter qu'elle dure trop longtemps au risque de voir des répercussions sur l'économie réelle.??La première chose est qu'il est bon d'avoir un peu d'inflation dans l'économie. Deuxièmement, nous vivons actuellement un changement du niveau d'équilibre en vigueur depuis des années du fait des politiques monétaires des banques centrales. Ces dernières sont en train de retirer petit à petit leur soutien à l'économie et les investisseurs sont donc en train d'évaluer les facteurs qui président à ce bouleversement. Mais il est normal que les investisseurs s'interrogent dans ce contexte. La principale crainte est que les banques centrales soient en retard et soient contraintes d'accélérer la normalisation de leurs politiques : nous serions alors dans un changement plus grave qui serait un manque de confiance des investisseurs dans les banques centrales. Mais nous n'en sommes pas encore là.Le consensus table pour l'instant une croissance de 10% des actions européennes qui nous semble tout à fait crédible. Elle sera largement soutenue par la croissance bénéficiaire des entreprises qui devrait être du même ordre. L'environnement macroéconomique est porteur pour les résultats des sociétés, tous les marchés sont bien orientés et l'environnement financier reste favorable. C'est pourquoi nous gardons une allocation pro-cyclique qui acte de la bonne conjoncture actuelle. Cependant, il nous faudra sans doute rééquilibrer notre positionnement pour être plus réactif et mieux nous adapter au risque.Aux Etats-Unis, le risque que faisaient peser les valorisations en début d'année s'est atténué surtout grâce à la réforme fiscale. En Europe, les valorisations " pricent " une croissance soutenue tant de l'économie que des résultats des entreprises. Donc si cette expansion est bel et bien là, comme nous le pensons, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des valorisations. C'est pour cela qu'il faut être vigilants sur les dynamiques de croissance.??L'important est qu'il n'y a pas de mur de refinancement pour les entreprises car ces dernières ont déjà largement profité des conditions favorables et ont souvent étendu la duration de leurs crédits. Dans ce contexte, ce n'est pas tant le niveau absolu des taux qui pourrait inquiéter les investisseurs et fermer le marché du crédit, même si ceux-ci sont amenés à être plus élevés, que la vitesse à laquelle les taux remonteront. Il est clair que le niveau actuel des spreads ne supportera pas la moindre déception, d'où qu'elle vienne.