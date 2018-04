Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupama AM lance le fonds G Fund - Absolute Return Bonds, nouvelle solution obligataire « Unconstrained ». G Fund - Absolute Return Bonds est un fonds de performance absolue multi classes d’actifs obligataires, dont l’objectif est de surperformer l’Eonia capitalisé, par le biais d’investissement sur des supports obligataires et monétaires dont la répartition sera optimisée pour atteindre l’objectif d’investissement.L'équipe de gestion déploie des stratégies directionnelles ou d'arbitrages, en respectant une cible de volatilité annualisée maximum de 5% sur les marchés internationaux de taux d'intérêt, du crédit ou des devises. Des positions acheteuses et vendeuses sur ce large panel d'instruments peuvent être initiées.La stratégie d'investissement, non contrainte, exploite tous les moteurs de performance de l'univers obligataire via trois différents types d'approches : Directionnelle, Relative Value et Assurantielle. Sans biais directionnel structurel, le fonds a vocation à générer de la valeur dans toutes les configurations de marché.Fidèle à son approche des risques, l'équipe de gestion intègre un budget de risque global défini par moteur de performance et par l'activation de stop loss sur chaque stratégie, en cas d'évolution défavorable.