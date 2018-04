Groupama AM lance un fonds G Fund - Global Breakeven Inflation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupama Asset Management étoffe sa gamme de fonds obligataires "Unconstrained" avec le lancement du fonds G Fund - Global Breakeven Inflation. Cette nouvelle solution d'investissement vise à surperformer l'Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée, grâce à une stratégie dynamique exploitant les anticipations d'inflation à l'échelle globale. Gérée selon une approche absolute return, G Fund - Global Breakeven Inflation vise à exploiter l'inefficience de la valorisation des anticipations d'inflation, par les marchés.Ces inefficiences créent ainsi des opportunités de positionnement sur la classe d'actif "inflation", à la hausse comme à la baisse, et ce, y compris durant les phases de hausse de taux. Dans un contexte de remontée des taux guidée par le retour de l'inflation, cette stratégie de points morts d'inflation, également appelés Breakeven, prend tout son sens.G Fund - Global Breakeven Inflation offre une gestion opportuniste active et sans contrainte de benchmark, reposant sur l'étude d'indicateurs fondamentaux, de valorisation et techniques qui permettent l'identification de stratégies porteuses et créatrices de valeur dans l'univers de la dette souveraine mondiale. Son univers d'investissement comprend majoritairement les émetteurs souverains des pays développés et dans une moindre mesure, de pays émergents ainsi que le marché des devises.L'équipe de gestion utilise toutes les sources de performances relatives à la thématique inflation, en intégrant notamment des stratégies sur les obligations indexées sur l'inflation, de swaps d'inflation, des arbitrages de courbes ou de maturités, et d'allocation géographique.