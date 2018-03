Groupama AM ne voit pas de surchauffe dans l'inflation et la croissance mondiales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupama AM, par la voix de son chef économiste Christophe Morel, estime que le risque de surchauffe de la croissance et de l'inflation est "aujourd'hui très faible" au niveau mondial. Si le raffermissement de l'inflation est une réalité, dans le sillage du frémissement enregistré au niveau des salaires américains et des tensions observées sur le marché du travail de plusieurs pays, ce mouvement reste non seulement maîtrisé mais en plus souhaitable."Nous pensons que la remontée progressive de l'inflation sous-jacente va se poursuivre tant aux Etats-Unis qu'en zone euro, mais nous nous démarquons du consensus avec des projections plus soutenues : respectivement 1,7% et 2,5% en zone euro et aux Etats-Unis en 2018 (contre 1,4% et 2,1% pour le consensus), puis 2% et 2,6% en zone euro et aux Etats-Unis en 2019 (contre 1,4% et 2,1% pour le consensus)", indique le chef économiste de Groupama AM.Du côté de la croissance, le constat est à peu près le même : solide mais pas explosive. Nous anticipons ainsi une croissance robuste, autoentretenue et partagée, tant sur le plan géographique que sectoriel en 2018. Nous estimons son rythme à 2,5% aux Etats-Unis, 2,1% en zone euro et 3,6% à l'échelle globale", poursuit Christophe Morel. Mais, note l'expert de Groupama AM, cette expansion ne recèle pas d'excès qui pourraient la mettre en péril. Le chef économiste souligne notamment le retard qu'accuse la production au niveau mondial sur la consommation.