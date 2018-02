Groupama devient partenaire de La Ferme Digitale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans une initiative de soutien à la transformation du secteur agricole, l'assureur Groupama a annoncé son partenariat avec La Ferme Digitale, association de start-ups dont l'ambition est de promouvoir l'innovation et le numérique au service de l'agriculture. L'assureur démontre ainsi son engagement pour une agriculture qui innove, dans une dynamique de co-construction de l'assurance agricole de demain.Pour Groupama, l'objectif de ce partenariat est d'apporter aux agriculteurs de nouvelles perspectives avec et grâce au digital afin de produire mieux et de mettre en valeur les produits agricoles des territoires français.