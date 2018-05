Groupama : nouvelle responsable de la Stratégie ESG

22/05/2018 | 09:53

Le groupe annonce la nomination de Marie-Pierre Peillon au poste de Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG. Elle était Jusqu'ici Directrice de la Recherche chez Groupama AM.



Dans ses nouvelles fonctions, Marie-Pierre aura la responsabilité de la stratégie ESG de Groupama AM dans toutes ses composantes.



En 2000, elle était chargée de développer le pôle d'analyse crédit et actions chez Groupama AM, puis à partir de 2003, d'intégrer l'analyse extra-financière à l'analyse financière. En 2012, Marie-Pierre est nommée Directrice de la Recherche, analyse économique, financière et extra-financière.



Aurélie de Barochez est également nommée Responsable de l'intégration ESG. Elle sera en charge du pilotage de l'intégration transversale des critères d'analyse ESG à l'ensemble des gestions et de la conception d'outils et processus permettant ce déploiement.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.