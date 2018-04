Groupama s'associe avec la FinTech Sapiendo-Retraite en vue du lancement de son programme retraite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de la refonte de son offre retraite, Groupama a sélectionné la solution de la FinTech Sapiendo-Retraite pour équiper sa future plateforme retraite d'un outil " simple, fiable, rapide et puissant " permettant d'effectuer des simulations précises et un bilan retraite complet pour ses clients.La FinTech offre ainsi la possibilité de réaliser un parcours retraite en 3 étapes - simulation de ses droits aux différents âges de départ à la retraite et en fonction des hypothèses de projection multiples et personnalisées, vérification/correction de ceux-ci grâce à une détection par l'outil des erreurs potentielles sur le relevé individuel de situation (RIS) qui se charge d'éditer les courriers de demandes de régularisation auprès de tous les organismes et optimisation du montant de sa retraite en alertant sur des opportunités de départ anticipé, en calculant la pertinence des rachats de trimestres et en informant sur les modalités du cumul emploi retraite- tout en bénéficiant d'un accompagnement " live " d'un expert.En plus de ces solutions d'analyse, les conseillers, agents et mandataires des réseaux Groupama et Gan pourront s'appuyer sur un dispositif complet d'informations via des études, des formations ou encore des webinaires - MOOC et partager ces connaissances avec leurs clients." Grâce à des solutions innovantes alliant digital et accompagnement humain comme Sapiendo-retraite, Groupama entend se placer comme un acteur référent du marché de la retraite en proposant, en plus d'une palette complète de produits d'épargne, des services interactifs permettant de répondre de manière personnalisée et précise aux nouvelles problématiques de ses clients " a déclaré Romain Tanguy, directeur marketing client et transformation digitale de Groupama Gan Vie.