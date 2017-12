Groupe BPCE / La BCE a communiqué au Groupe BPCE ses exigences prudentielles de capital pour 2018 : le Pilier 2 « Requirement » est inchangé

Paris, le 27 décembre 2017

Le Groupe BPCE se situe très au-dessus des exigences prudentielles applicables en 2018 fixées par la Banque Centrale Européenne suite au processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP) de cette année.

Le Groupe BPCE a reçu la notification par la Banque Centrale Européenne des résultats du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) pour 2017, fixant le niveau d'exigences prudentielles de fonds propres pour 2018.

L'exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) phasé que le Groupe BPCE doit respecter, sur base consolidée, a été fixée à 8,625 % en 2018 (équivalent à un ratio fully-loaded de 9,5 % à partir du 1er janvier 2019), dont :

1,5 % au titre des exigences du Pilier 2 (hors « Pillar 2 guidance » ), identique au niveau de l'année précédente

1,875 % au titre du coussin de conservation des fonds propres ( capital conservation buffer )

0,75 % au titre du coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale.

L'exigence de solvabilité globale (Total capital) est fixée à 12,125 % (hors « Pillar 2 guidance ») ; c'est équivalent à un ratio fully-loaded de 13 % à partir du 1er janvier 2019.

Avec des ratios phasés au 30 septembre 2017 de 14,92 % pour le CET1 et de 18,89 % pour la solvabilité globale, le Groupe BPCE se situe très au-dessus des exigences prudentielles applicables au 1er janvier 2018.

En tenant compte de la partie de l'exigence de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui est satisfaite avec du CET1 (1,33 % au 30 septembre 2017), le niveau de déclenchement du montant maximal distribuable est de 9,955 % de ratio de CET1 à compter de début 2018. Le groupe dispose donc d'une marge de manoeuvre importante avec un ratio de CET1 phasé de 14,92 % au 30 septembre 2017.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 16 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de l'épargne et de l'assurance, de la banque de grande clientèle, et des services financiers spécialisés avec Natixis. Le Groupe BPCE compte 31,2 millions de clients et 108 000 collaborateurs; il bénéficie d'une large présence en France avec 8 000 agences et 9 millions de sociétaires.

Contacts presse Groupe BPCE



Anne-Laure Declaye : 33 (0)1 58 40 61 79 / 33 (0)6 20 09 10 44

Marie de Clercq : 33 (0) 1 58 40 59 26 / 33 (0)6 35 20 96 12



presse@bpce.fr www.bpce.fr



L'exigence totale de ratio de CET1 établie par la BCE, incluant la composante « Pilier 2 guidance », n'a pas vocation à être publiée.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BPCE via Globenewswire