Groupe Flo : 2017, une année de transition

Les résultats annuels ont été examinés par le conseil d’administration du 22 février 2018 qui a autorisé leur communication. Les chiffres présentés sont en cours d’audit par les commissaires aux comptes.

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre Chiffre d'affaires trimestriel en € millions 4ème trimestre 2016 Proforma (*) 4ème trimestre 2017 IFRS 5 (**) Variations Variations à périmètre comparable Ventes sous enseignes (***) 88.4 77.4 -12.4% Hippopotamus 33.7 30.0 -10.8% -5.3% Bistro Romain 0.3 0.0 NS 0.0% Taverne de Maître Kanter 0.3 0.0 NS 0.0% Restauration à thème 34.3 30.0 -12.9% -5.3% Brasseries 9.8 8.2 -16.9% -2.8% Concessions 6.2 7.0 12.0% 10.7% Chiffre d'affaires consolidé 50.4 45.0 -10.6% -2.5%

(*) Pro forma : chiffres 2016 retraités, en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui sont présentés en résultat net des activités non poursuivies (IFRS 5)

(**) Chiffres réels 2017 (IFRS 5) retraités en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui sont présentés en résultat net des activités non poursuivies

(***) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires consolidé baisse de -2,5% par rapport au 4ème trimestre 2016, avec notamment le décalage des vacances scolaires : une semaine de congés sur décembre 2017 à comparer avec deux semaines en décembre 2016.

Le chiffre d’affaires d’Hippopotamus, en recul de -5,3% en comparable, bénéficie d’une fréquentation en hausse sur les deux derniers mois et de la mise en place d’une nouvelle carte. La fréquentation d’Hippopotamus est supérieure de 3,3points vs. son marché de référence, marché du Grill, sur le dernier trimestre confirmant la tendance observée le trimestre précédent. Les ventes des brasseries reculent de -2,8% au global sur les trois derniers mois. Le chiffre d’affaires des concessions est en forte hausse de +10,7%, grâce en particulier à la hausse de la fréquentation touristique.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe après prise en compte de la norme IFRS 5 s’élève à 45,0 millions d’euros, en recul de 10,6% par rapport à 2016 pro forma.

Chiffre d’affaires annuel Chiffre d'affaires annuel en € millions Réel 2016 Proforma (*) Réel 2017 IFRS 5 (**) Variations Variations à périmètre comparable Ventes sous enseignes (***) 332.2 288.6 -13.1% Hippopotamus 128.1 114.6 -10.6% -6.6% Bistro Romain 3.4 0.6 -80.7% 0.0% Taverne de Maître Kanter 1.7 0.3 -81.9% 0.0% Restauration à thème 133.2 115.6 -13.3% -6.6% Brasseries 39.0 29.2 -25.3% -3.8% Concessions 22.4 24.1 7.5% 5.6% Chiffre d'affaires consolidé 194.7 168.8 -13.3% -4.3%

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires annuel recule de -4,3% soit -4.1% hors effet calendaire qui représente 22 points de base (un jour de plus en 2016 grâce au 29 février), avec :

Hippopotamus -6,6% : La fréquentation mensuelle est en hausse sur le second semestre 2017 ;

Brasseries -3,8%, marquant un redressement par rapport au premier semestre (-8.1% vs. S1 2016), grâce à un deuxième semestre positif (+1.0% vs. S2 2016) ;

Concessions +5,6%, marquant une année en très forte hausse.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe après prise en compte de la norme IFRS 5 baisse de -13,3% et s’élève à 168,8 millions d’euros fin décembre 2017.

Compte de résultat simplifié au 31 décembre 2017

A fin décembre 2017, la cession de Tablapizza et les objectifs budgétaires de cession sont présentés en résultat net des activités non poursuivies pour un montant total de 20,8 millions d’euros (IFRS 5) qui comprend les ajustements effectués pour refléter les valeurs de réalisation attendues.

Compte de résultat en € millions Cumul fin décembre 2016 Proforma (*) Cumul fin décembre 2017 IFRS 5 (**) (***) Variations Chiffre d'affaires 194.7 168.8 -13.3% Marge Brute 157.6 136.4 -13.4% (en % de CA) 81.0% 80.8% -0.1pt EBITDA -3.3 -6.6 NS (en % de CA) -1.7% -3.9% -2.2pt Résultat Opérationnel Courant -11.3 -12.1 7.6% (en % de CA) -5.8% -7.2% -1.4pt Résultat non courant -27.8 -36.3 30.6% Résultat opérationnel -39.1 -48.5 24.0% (en % de CA) -20.1% -28.7% -8.6pt Résultat financier -4.8 22.7 NS Impôts -1.8 -3.6 NS Résultat net des activités non poursuivies -19.9 -20.8 4.3% Résultat net part du groupe -65.5 -50.1 -23.5% (en % de CA) -33.6% -29.7% 4.0pt

Le taux de marge brute reste stable en 2017, et la baisse de marge brute de 21,2 millions d’euros résulte de la diminution du chiffre d’affaires.

La gestion rigoureuse du groupe a entraîné une réduction de 17,9 millions d’euros des autres charges d’exploitation, permettant de limiter la baisse de l’EBITDA à 3,3 millions d’euros, et celle du Résultat Opérationnel Courant à 0,8 million d’euros.

Le résultat non courant est négatif de 36,3 millions d’euros. Il intègre à hauteur de -31,2 millions d’euros les ajustements effectués pour refléter la valeur de réalisation attendue de ses écarts d’acquisition, immobilisations incorporelles (marques et droits au bail) et immobilisations corporelles, de +2,9 millions d’euros des produits nets de cession, de -7,2 millions d’euros des honoraires et coûts encourus dans le cadre de la restructuration du Groupe.

Le résultat financier est positif de 22,7 millions d’euros. Il est constitué essentiellement d’abandons de créances bancaires pour un montant de 28,6 millions d’euros, diminués des charges d’intérêts sur emprunts.

Le résultat net consolidé à fin décembre 2017 est une perte de 50,1 millions d’euros, à comparer avec une perte de 65,5 millions d’euros sur l’année 2016.

Capitaux propres et dette financière nette

L’augmentation de capital survenue le 05 juillet 2017 (72,5 millions d’euros dont 28,2 millions d’euros en numéraire et 44,3 millions d’euros par incorporation de créances) a été un grand succès. Le Groupe Bertrand contrôle désormais 70.9% du capital social directement et indirectement.

L’augmentation de capital survenue au 3ème trimestre et la renégociation bancaire survenue au 1er semestre impactent positivement la situation financière :

en € millions 31-déc.-16 31-déc.-17 (**) Capitaux Propres 10.5 33.2 Dette bancaire 69.4 15.2 Emprunt obligataire Groupe Bertrand 12.3 Emprunt obligataire GIB Tikeflo 6.2 Prêt Actionnaires 28.4 0.0 Autres dettes financières 11.5 7.1 Total Dettes Financières non-courant + courant 109.3 40.7 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 18.9 38.0 Dette Financière nette (*) 90.5 2.7

(*) hors pré-financement CICE 5.5m€

(**) Les données présentées sont en cours d'audit

Tendances du marché au 22 février 2018

Le mois de janvier 2018 a été satisfaisant sur le plan commercial pour le Groupe Flo et pour le marché de la restauration en général.

Le mois de février 2018 souffre des effets négatifs de la météo, avec une fréquentation en baisse sur les journées des intempéries.

Sur le plan opérationnel, les principaux éléments du début d’année sont les suivants :

L’Hippo Wagram, réouvert le 6 décembre 2017 après rénovation, enregistre une forte hausse de sa fréquentation, notamment le soir et le week-end.

L’Hippo Montparnasse est fermé depuis fin janvier 2018 pour rénovation et réouverture en mars 2018.

Les Brasseries Flo et Julien ont été cédées le 31 janvier 2018.

Le TMK Arcueil a été cédé le 12 février 2018.

Prochaine publication

Chiffre d’affaires du 1er trimestre : 3 mai 2018 (après bourse)

A propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 220 restaurants détenus en propre ou en franchise. Le groupe est présent sur le secteur de la Restauration à Thème, avec les enseignes Hippopotamus, Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain, sur celui des concessions et sur celui des brasseries.

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891)Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique «Communication financière», et notamment son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 18 mai 2017 sous le numéro D.17-0531.

