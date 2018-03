Groupe Open : Résultats Annuels 2017 - Un ROC de 8% du Chiffre d’Affaires (25,1 M)

Une Génération de Cash remarquable (20 M€)

Un dividende de 0,42 euros/action

Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) (Paris:OPN), Entreprise de Services du Numérique, publie ses résultats de l’année 2017.

Résultats Annuels 2017

M€ 2017 2016 Croissance Chiffre d’Affaires 313,9 293,5 +7% Résultat opérationnel courant 25,1 21,2 +18% % ROC 8,0% 7,1% Autres produits et charges opérationnels -0,8 -1,1 Résultat opérationnel retraité* 24,3 20,1 +21% Charge IFRS2 liée à l’attribution d’actions gratuites -3,7 Dépréciation des écarts d’acquisition -1,3 Résultat opérationnel 19,3 20,1 -4% Résultat financier -0,9 -0,9 Charge d’impôt -8,2 -7,8 Résultat net des activités poursuivies retraité** 14,3 11,4 +25% Résultat net des activités poursuivies 10,2 11,4 -11% Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -1,7 0,2 Résultat net 8,6 11,6 -26% *&**Retraité des impacts non normatifs (5 M€* brut avant Impôt et 4,1 M€** net après Impôt) : Actions gratuites (IFRS2) et Dépréciation

des écarts d’acquisition liés à la restructuration Benelux

Groupe Open enregistre une performance financière remarquable sur l’année 2017, illustrée par :

un Chiffre d’Affaires de 314 M€, en croissance de +7%, supérieure à celle du marché (+3% selon Syntec Numérique),

un Résultat Opérationnel Courant porté à 8% du chiffre d’affaires, en avance de phase d’un an sur son Plan Stratégique 2020,

un Résultat net retraité des éléments non récurrents en très forte croissance (+25%) à 14,3 M€.

Le compte de résultat retranscrit des opérations significatives non récurrentes :

Afin de soutenir son ambition de croissance et la réussite du Plan Stratégique 2020, le conseil d’administration, en vertu de l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale du 29 Décembre 2016, a décidé d’intéresser et d’associer le management de l’entreprise par l’attribution gratuite d’actions ordinaires et d’actions de préférence. Le coût de l’attribution d’actions gratuites ordinaires et de préférence, est valorisé selon IFRS2 à leur juste valeur (Impact de 3,7 M€). Le coût IFRS2 s’élèvera à 1 M€ en 2018 puis 0,9 M€ en 2019, année de conversion des actions de préférence.

Le coût de dépréciation du goodwill de la filiale aux Pays-Bas, dont la valorisation a été réévaluée en fonction de ses résultats et de ses perspectives (Impact de 1,3 M€)

Le résultat lié à la cession de la filiale en Belgique et à l’arrêt de la filiale en Chine (Impact de 1,7 M€)

Le résultat net intégrant ces éléments non récurrents se porte à 8,6 M€.

L’effectif productif équivalent temps plein (ETP) de Groupe Open est de plus de 3 700 en décembre 2017, comprenant 350 sous-traitants, en croissance de 200 ETP par rapport à décembre 2016. L’année 2017 se caractérise par une activité recrutement particulièrement active, conduisant à l’intégration de plus de 1 000 nouveaux collaborateurs sur l’année. L’effectif interne s’élève à 3 775 (productifs et fonctionnels) à fin décembre 2017.

Chiffre d’affaires par secteur d’activité

A Décembre 2017, le secteur public atteint plus de 11% du chiffre d’affaires contre 7% en moyenne sur l’année, marquant ainsi le dynamisme commercial autour du marché UGAP d’Assistance à Maitrise d’œuvre d’Application.

Les autres secteurs représentent quant à eux, en moyenne sur 2017 : Banque/Assurance/Finance - 36 %, Services & Transports - 22%, Energie - 16%, Industrie - 9%, Secteur Public – 7%, Telecom Media – 6%, Commerce & Distribution – 4%, du chiffre d’affaires.

Répartition du Chiffre d’Affaires et du Résultat Opérationnel Courant par géographie :

En M€ 2017 2016 Croissance CA France 303,0 281,9 +7,5% ROC France 24,9 20,9 +19,1%

En M€ 2017 2016 Croissance CA International Pays Bas Autres 11,0 7,1 3,9 11,5 8,5 3,1 -4,5% ROC International 0,3 0,3

La France réalise une très belle performance avec une croissance de chiffre d’affaires de +7,5% et ce malgré un effet calendaire défavorable.

Situation financière 2017

BILAN ET FLUX DE TRESORERIE En M€ 2017 2016 En M€ 2017 2016 Ecarts d’acquisition 108,2 112,5 Capitaux propres 115,5 113,8 Immobilisations

incorporelles 4,3 2,4 Endettement financier 14,9 20,0 Actif non courant 123,0 124,4 Passif non courant 20,6 20,6 Trésorerie 33,8 30,8 Passif courant 107,5 103,8 Actif courant 120,6 113,8 Autres passifs financiers 5,9 6,3 Total ACTIF 244,7 238,2 Total PASSIF 244,7 238,2

La structure financière se renforce avec une très bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette à 13 M€ traduit la solidité financière de Groupe Open et sa capacité à aborder la croissance organique et externe dans de bonnes conditions.

En M€ 2017 2016 Flux net de trésorerie généré par l’activité 20,2 8,7 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -3,9 -8,2 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -11,7 3,9 Variation de la trésorerie nette 4,6 4,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 29,2 24,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 33,8 29,2

La remarquable génération de trésorerie 2017 traduit :

le flux net associé à la performance opérationnelle, avec une maitrise du besoin de fonds de roulement normatif au regard de la forte croissance,

le flux net d’investissement, notamment les investissements liés aux nouvelles implantations et à la constitution des solutions digitales,

le flux de financement, notamment la distribution de dividendes (-2,8 M€), le rachat d’actions propres (-4,5 M€) ainsi que le remboursement de l’encours bancaire (-4 M€).

En 2017, Groupe Open a déployé avec succès sa feuille de route

Une offre de bout en bout, en parfaite adéquation avec les attentes du marché et en pleine exploitation par les équipes commerciales pour mieux servir les clients existants comme pour en acquérir des nouveaux, qu’ils soient grands comptes ou ETI.

Cela a conduit au gain de nombreux succès IT comme digitaux :

Déploiement de Centres de Services pour des acteurs majeurs du domaine de la banque et de l’énergie

Refonte et industrialisation des modules d’acquisition des données météorologiques (Compagnie Nationale du Rhône)

Réalisation du dispositif de communication digital multicanal (Le Sénat)

Développement Agile/DevOps d’une solution de gestion de documents dématérialisés répondant aux enjeux réglementaires (Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE)) ,

, Conception et développement d’une nouvelle vitrine web (Groupe L’Occitane) ,

, Réalisation de l’application grand public sur la collecte des déchets (GéoDéchets) (Est Ensemble)

Un dispositif de production industriel IT et Digital abouti. Pour opérer avec succès et durablement la transformation digitale des entreprises, trois outils sont indispensables :

l’outil d’idéation et de prototypage,

l’industrialisation de la réalisation des applications,

la plateforme « Fast IT » incluant méthodes, technologies et outils appropriés.

Dans ce cadre, Groupe Open a :

mis en place Fastlab byOpen, son programme d’accélération des initiatives digitales,

dessiné ses Centres de Services régionaux spécialisés (Application Management, Testing, Infrastructure Management, Marketplace, Mobilité, Communication Digitale) formant sa Digital Factory,

construit la plateforme Boost (la plateforme DevOps pour les applications Web, Cloud & Saas) comme socle technologique d’un Système d’Information Fast IT.

Groupe Open est un des rares acteurs répondant ainsi, avec pertinence et professionnalisme, aux impératifs de réussite de la Transformation Digitale de ses clients.

Une activité recentrée : Pour rappel, Groupe Open a procédé en novembre dernier aux opérations structurelles de cession de sa filiale Groupe OPEN Belgium à la société NSI, de l’arrêt de l’activité chinoise, basée à Shanghai, d’acquisition de la société Beler Soft en Roumanie et a finalisé l’acquisition d’une branche d’activité auprès de Micropole Toulouse, d’une vingtaine de personnes intégrées à l’activité Application Services en France.

Une plateforme digitale collaborative déployée : Groupe Open propose un socle technologique commun, créateur de valeur pour tous ses collaborateurs permettant de s’informer, collaborer et partager via un point d’accès unique à l’entreprise.

Un système de management étendu et certifié: Les certifications ISO9001 et ISO27001, obtenues pour l’essentiel des activités françaises, ainsi que les démarches proactives menées sur les conformités RGPD et Loi Sapin 2 (anti-corruption), permettent à Groupe Open de maitriser sa politique de gestion des risques avec une approche unifiée.

Synthèse & Perspectives

L’année 2017 a vu la confirmation du dynamisme de la transformation industrielle et digitale des entreprises et des administrations.

Le positionnement stratégique de Groupe Open, en phase avec ce mouvement de marché, confirmé par un bon début d’année, permet à l’entreprise d’anticiper à nouveau en 2018 une croissance organique supérieure à celle du marché (+3% selon Syntec Numérique) ainsi qu’une amélioration de ses résultats.

Groupe Open confirme les perspectives de croissance organique conforme à son Plan Stratégique et se veut prudent sur ses ambitions de croissance externe à l’horizon 2020, en raison de la qualité des cibles.

Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale du 16 Mai prochain, la distribution d’un dividende de 0,42 euros par action.

Ces résultats seront commentés

par Valérie Benvenuto, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani

au cours de la réunion SFAF qui aura lieu Mercredi 28 Mars à 11h30.

L’annonce du Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2018

s’effectuera par communiqué de presse Jeudi 19 Avril 2018 après bourse.

A propos de Groupe Open

Avec 3775 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 314 M€ en 2017, Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France et à l’international aux Pays Bas, Luxembourg et Roumanie.

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur le groupe Open : www.open.global

