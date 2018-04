Groupe PSA : COMMUNIQUE DE PRESSE

Regulatory news:

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA (Paris:UG), et Michael Lohscheller, PDG d'Opel, ont tenu aujourd’hui un échange avec les Ministres Allemands, Peter Altmaier, Ministre Fédéral de l'Économie et de l'Énergie, et Hubertus Heil, Ministre Fédéral du Travail et des Affaires Sociales. Le dialogue s’est avéré ouvert et constructif exprimant le désir partagé de garantir un avenir pérenne à Opel, soutenu par l'exécution du plan redressement PACE!

À la lumière des spéculations qui circulent actuellement, le Groupe PSA confirme que :

Opel, avec le soutien de PSA, respecte actuellement toutes les conventions collectives existantes en matière de production. Toute autre information n’est que pure spéculation.

Un plan d’investissement est prévu pour chacun des sites en Allemagne, et sera mis en œuvre dès que les conditions de performance seront réunies. L’avenir d'Opel pourra ainsi être assuré conformément aux attentes des salariés vis-à-vis du management.

Des accords de performance ont déjà été signés au Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne, en Autriche et en Hongrie. Nous restons engagés dans la recherche d’un accord qui puisse être trouvé dans le cadre du processus de cogestion avec les partenaires sociaux allemands dans l’intérêt des salariés d’Opel.

