Groupe PSA : Création d’une Business Unit dédiée à l’Economie circulaire dans l’Aftermarket Véronique Morel nommée Directrice de la BU

Le Groupe PSA (Paris:UG) veille à la durabilité de ses produits via diverses offres commerciales de réparabilité qui permettent de réduire la quantité de déchets générés. Les marques du Groupe proposent ainsi deux offres de pièces et une offre de service issues de l’économie circulaire.

La création de la Business Unit Circular Economy Aftermarket répond à l’objectif du Groupe PSA de développer et d’élargir cette activité au-delà des offres existantes. La Business Unit, rattachée à la Direction Services et Pièces, a un périmètre mondial et agit pour l’ensemble des Marques du Groupe PSA ainsi que pour ses activités multimarques.

L’objectif, pour le Groupe PSA, est de mettre à profit ses compétences industrielles, techniques, logistiques et commerciales, avec l’aide de ses réseaux, pour proposer à grande échelle à ses clients, une offre de pièces et de services la plus large possible, qu’elles soient neuves ou issues de l’économie circulaire.

Cette démarche est complémentaire de l’écoconception des véhicules, en amont, ainsi que de leur recyclabilité, en aval – deux démarches dans lesquelles le Groupe est également engagé.

Véronique Morel est nommée Directrice de la Business unit Circular Economy Aftermarket à compter du 1er avril 2018, sous l’autorité de Christophe Musy, Directeur Services et Pièces.

Entrée dans le Groupe en 1988, Véronique Morel a occupé diverses fonctions dans les domaines des projets, des achats et de la Supply Chain ; elle était récemment Directrice des programmes Véhicules utilitaires.

Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur Financier du Groupe PSA, a souligné « La rénovation des pièces et leur remise en fonctionnement contribue à la diminution du prélèvement des ressources rares. Elle offre au consommateur un mode de consommation responsable et permet de répondre à ses besoins, quel que soit son budget. Le développement de cette activité s’inscrit pleinement dans notre stratégie Aftermarket, ainsi que dans la démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ».

