Groupe PSA : Création d’une Business Unit dédiée aux véhicules électrifiés Nomination d’Alexandre Guignard, Directeur de la Business Unit

Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et construire une offre d’électromobilité efficiente et cohérente, le Groupe PSA (Paris:UG) créé une Business Unit dédiée aux véhicules électrifiés à compter du 1er avril.

Son champ d’action est mondial et regroupe l’ensemble des leviers qui permettront de proposer des modèles répondant aux attentes des clients, au meilleur niveau de prestations. Cette BU va ainsi définir et déployer la stratégie véhicules électrifiés du Groupe, déployer l’offre produits et les services associés.

L’ambition du Groupe PSA est de proposer une expérience client différenciée, créatrice de valeur et de liens avec le Groupe, ses 5 marques automobiles, Peugeot, Citroën, DS et Opel / Vauxhall et sa marque de mobilité Free2move.

Alexandre Guignard prendra la direction de cette BU dont la responsabilité est un développement rentable de cette activité, sur toutes les régions concernées et de piloter l’exigence de contribution à la trajectoire CO 2 du Groupe, pour répondre aux des normes européennes 2020 et suivantes en matière d’émissions.

Linda Jackson, Directrice de la marque Citroën, à qui sera rattachée cette BU déclare : « La transition énergétique est une opportunité dont notre entreprise s’est saisie avec le déploiement d’une offensive technologique sans précédent grâce à des plateformes multi énergies. L’enjeu de cette Business Unit, qui va bénéficier des expériences déjà engagées depuis plusieurs années dans le Groupe, est de proposer la meilleure offre au meilleur moment pour satisfaire nos clients et assurer ainsi les meilleures conditions économiques de mise sur le marché des véhicules électrifiés du Groupe ».

