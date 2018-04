Groupe PSA: Forte croissance du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2018

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG)

Le chiffre d’affaires du Groupe PSA au premier trimestre 2018 s’élève à 18 182 M€ contre 12 798 M€ au premier trimestre 2017. La croissance cumulée depuis le début du plan Push to Pass à taux de change et périmètre constants s’élève à 21,6%4.

Le chiffre d’affaires de la division Automobile PCD s’établit à 10 214 M€ en hausse de 13,3% par rapport au 1er trimestre 2017. Cette hausse provient notamment de l’amélioration des volumes et du mix pays (+6,0%) ainsi que du mix produit (+4,5%) lié au succès mondial des nouveaux modèles du Groupe. Enfin, les ventes à partenaires (+3,9%) font plus que compenser les effets négatifs des taux de change (-2,8%). Le chiffre d’affaires de la division Automobile OV est de 4 838 M€ au 1er trimestre 2018.

Les volumes de ventes mondiales du 1er trimestre 2018 sont en hausse dans toutes les régions (Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine, Eurasie, Inde-Pacifique et Chine) avec un record de 1,05 million de véhicules vendus.

Le niveau de stock de PCD s’est élevé à fin mars 2018 à 438 000 véhicules5 (y compris le stock détenu par le réseau indépendant), en augmentation de 48 000 véhicules par rapport à fin mars 2017. Le stock d’OV s’est élevé à 219 000 véhicules à fin mars 2018.

Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur Financier du Groupe PSA et membre du Directoire, déclare : « L’exécution rigoureuse du plan stratégique Push to Pass et du plan de redressement d’Opel Vauxhall permettra de faire de cette excellente performance une base solide pour le futur. »

Perspectives de marché : En 2018, le Groupe prévoit un marché automobile stable en Europe, en hausse de 4% en Amérique latine, 10% en Russie et 2% en Chine.

Objectifs opérationnels

Le plan Push to Pass fixe les objectifs suivants pour le Groupe PSA (hors Opel Vauxhall) :

une marge opérationnelle courante 6 moyenne supérieure à 4,5 % pour la division automobile sur la période 2016-2018 et une cible supérieure à 6 % en 2021 ;

moyenne supérieure à 4,5 % pour la division automobile sur la période 2016-2018 et une cible supérieure à 6 % en 2021 ; une croissance de 10 % du chiffre d’affaires du Groupe entre 2015 et 20187, en visant 15 % supplémentaires d’ici 20217.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 versus 1er trimestre 2017 En millions d’Euros T1 2017 T1 2018 Variation Automobile – Peugeot Citroen DS 9 018 10 214 +1 196 Automobile – Opel Vauxhall * -- 4 838 +4 838 Faurecia ** 4 204 4 315 +111 Autres activités et éliminations *** (424) (1 185) -761 Chiffre d’affaires Groupe 12 798 18 182 +5 384

* Depuis l’acquisition d’Opel Vauxhall au 1er août 2017

** Application d’IFRS15 avec 2017 retraité (excluant essentiellement les monolithes)

*** Y compris les activités restantes de Banque PSA Finance

Ventes mondiales consolidées du 1er trimestre 2018 unités* T1 2017 T1 2018 Variation Europe** Peugeot

Citroën DS

PCD Opel Vauxhall Total PSA 267 575 186 832 10 905 465 312 -- 465 312 299 343 195 120 11 516 505 979 264 979 770 958 +11,9% +4,4% +5,6% +8,7% NS +65,7% Moyen-Orient & Afrique *** Peugeot

Citroën DS

PCD Opel Vauxhall Total PSA 120 161 12 214 456 132 831 -- 132 831 124 859 7 222 289 132 370 9 000 141 370 +3,9% -40,9% -36,6% -0,3% NS +6,4% Chine & Asie du Sud Est Peugeot

Citroën DS

PCD Opel Vauxhall Total PSA 56 868 24 257 1 920 83 045 -- 83 045 49 142 34 111 812 84 065 439 84 504 -13,6% +40,6% -57,7% +1,2% NS +1,8% Amérique Latine Peugeot

Citroën DS

PCD Opel Vauxhall Total PSA 26 552 13 985 370 40 907 -- 40 907 29 912 15 611 209 45 732 189 45 921 +12,7% +11,6% -43,5% +11,8% NS +12,3% Inde-Pacifique Peugeot

Citroën DS

PCD Opel Vauxhall Total PSA 3 100 1 103 276 4 479 -- 4 479 4 553 1 261 172 5 986 0 5 986 +46,9% +14,3% -37,7% +33,6% NS +33,6% Eurasie Peugeot

Citroën DS

PCD Opel Vauxhall Total PSA 1 851 983 16 2 850 -- 2 850 1 682 1 443 11 3 136 72 3 208 -9,1% +46,8% -31,3% +10,0% NS +12,6% Total Ventes mondiales consolidées Peugeot

Citroën DS

PCD Opel Vauxhall Total PSA 476 107 239 374 13 943 729 424 -- 729 424 509 491 254 768 13 009 777 268 274 679 1 051 947 +7,0% +6,4% -6,7% +6,6% NS +44,2%

* Véhicules montés, CKD’s et véhicules vendus sous licence.

** Europe = UE + AELE + Albanie + Croatie + Kosovo + Macédoine + Serbie

*** Dont 106 000 véhicules vendus en Iran sous licence Peugeot en 2018

1 Les volumes de ventes mondiales du Groupe PSA incluent les ventes d’Opel Vauxhall (OV) depuis le 1er août 2017

2 Le chiffre d’affaires du Groupe PSA inclut Opel Vauxhall (OV) depuis le 1er août 2017

3 Part de marché PCD, T1 2018 vs T1 2017

4 Au 31/03/2018, croissance à taux de change constant (2015) et périmètre constant (hors OV) versus le chiffre d’affaires au 31/03/2015.

5 Hors JV Chine et Iran, y compris réseau indépendant.

6 Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires.

7 A taux de change constants (2015) et périmètre constant (excluant OV)

