Groupe PSA : Investissement sur le site de Luton pour produire le nouveau Opel/Vauxhall Vivaro à partir de 2019

Leader européen sur le segment des VUL, le Groupe PSA (Paris:UG) entend renforcer sa part de marché en Europe et accélérer son développement dans d’autres régions du monde. Avec l’augmentation de ses capacités de production sur le segment des vans compacts, le Groupe PSA pourra servir au mieux ses clients depuis le site de Luton (Angleterre) à partir de 2019, en complément de l’usine actuelle d’Hordain (Nord).

En 2017, le Groupe PSA a enregistré des ventes record de VUL, avec 476 500 unités vendues, soit une hausse de 15 % par rapport à 2016. En prenant en compte les dérivés VP (Peugeot Traveller et Citroën SpaceTourer par exemple), ce sont même 658 000 unités vendues par le Groupe en 2017.

Le projet d’accord de performance négocié entre le syndicat Unite et le site de Luton, associé au savoir-faire reconnu du site dans la production de VUL et à la flexibilité de ses installations comme ses cabines de peinture ont été déterminants dans la décision d’investissement. La plateforme EMP2 adaptée aux VUL sera opérationnelle d’ici mi 2019, accélérant la convergence autour des technologies du Groupe PSA.

Ce plan de performance a été rendu possible grâce au dialogue social responsable avec le syndicat Unite, garantissant une flexibilité dans la production, et grâce au soutien des autorités nationales et locales (Luton Borough Council) et ce, malgré les incertitudes liées au Brexit.

L’investissement dont va bénéficier le site de Luton permettra d’optimiser ses processus industriels pour les amener au meilleur niveau de performance et répondre aux attentes des clients les plus exigeants. En 2017, le site a produit 60 000 Opel/Vauxhall Vivaro. L’installation de la nouvelle plateforme EMP2 du Groupe PSA portera la capacité de production annuelle à 100 000 véhicules par an.

« Seule la performance garantit la pérennité du site industriel. Je tiens à remercier toutes les parties prenantes et à souligner l’état d’esprit ouvert de nos partenaires sociaux ainsi que des autorités britanniques, a déclaré Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA. C’est une étape importante pour l’avenir du site de Luton et un élément qui va nous permettre de réaliser nos ambitions sur le marché des véhicules utilitaires en garantissant à nos clients les meilleurs produits possibles. »

« Cette excellente nouvelle pour Luton apporte aussi la preuve que notre plan PACE! est mis en œuvre partout en Europe, a ajouté Michael Lohscheller, CEO d’Opel/Vauxhall. Elle vient enfin récompenser les talents et le savoir-faire d’équipes ayant fait de la satisfaction client leur priorité absolue. Comme nous l’avons souvent dit, le futur nous appartient et nous n’avons plus qu’à libérer tout le potentiel de nos collaborateurs. »

