Groupe PSA : Les propriétaires de Citroën C4 et DS 4 peuvent participer au projet SCOOP : des véhicules connectés pour renforcer la sécurité routière

Le Groupe PSA (Paris:UG) propose à ses clients de tester l’utilisation des fonctions V2X sur plusieurs types de routes en France. Sont concernés, les propriétaires de Citroën C4 et DS4, usagers des routes en Ile de France, en Bretagne, en Isère, en Champagne-Ardenne et Bordeaux.

Pour participer, il est simplement nécessaire de s’inscrire ici. L’équipement est pris en charge par le constructeur.

L’échange de données se fait grâce à des « unités embarqués véhicules » - un modem, deux antennes et un software équipent le véhicule - et des « unités bord de route » sont reliées aux centres de gestion de trafic.

Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre du projet SCOOP. Initié en 2014, ce projet français de système de transport intelligent a pour objectif de renforcer la sécurité routière, améliorer la gestion du trafic et constitue ainsi une étape importante dans le déploiement du véhicule autonome et connecté. En effet, la communication V2X (comme le V2C, Vehicle-to-Car et le V2I, Vehicle-to-Infrastructure) permet d’anticiper certains évènements ; l’exploitation des informations échangées entre les véhicules et l’infrastructure complètera les éléments obtenus par les caméras et radars qui équiperont le véhicule autonome.

SCOOP permet aujourd’hui de tester des normes V2X dans des conditions d’usage réel. Plus de 2000 kilomètres de routes en France sont en cours d’équipement ; le périmètre actuel du projet couvre 15 cas d’utilisation (voir tableau en annexe).

La conception et la validation du système SCOOP est analogue à celui d’un véhicule série ; les alertes SCOOP sont directement intégrées dans l’interface existante.

Le partage des informations garantit la protection des données et le respect des standards liés à la cyber-sécurité ; le projet a fait l’objet d’une validation par la CNIL.

L’intérêt de SCOOP est d’avoir établi un langage commun entre de nombreux acteurs :

Des constructeurs (le Groupe PSA et Renault) participent au projet et équipent notamment les véhicules connectés d’unités embarquées ;

Des Directions Régionales d’Infrastructures routières (Directions Aquitaine, Ouest, Isère, Ile de France et un concessionnaire autoroutier (la SANEF) pour équiper les routes avec des unités « bord de route » ;

Plusieurs fournisseurs de systèmes véhicules et bord de route contribuent également au projet ;

Un opérateur (ORANGE) assure la continuité de communication sur les différents réseaux

Le Ministère des Transports coordonne l’ensemble du projet SCOOP.

Le Groupe PSA travaille sur plusieurs pistes pour le déploiement de la communication V2X, que ce soit avec le projet SCOOP ou comme récemment illustré avec le projet C-V2X en partenariat avec Qualcomm.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Avec ses cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall - et une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move, le Groupe PSA ambitionne d’être un constructeur automobile de référence et le fournisseur de mobilité préféré des clients. Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 6 61 93 29 36 - @GroupePSA

