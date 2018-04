Groupe PSA : Nomination de Laurence Noël, Directrice ASEAN et Directrice Générale de la joint-venture NAM en Malaisie

Regulatory News:

A compter du 12 avril 2018, Laurence Noël est nommée Directrice ASEAN et Directrice Générale de la joint-venture NAM en Malaisie. Elle sera rattachée à Carlos Gomes, Directeur de la région Chine-Asie du Sud-Est.

Laurence Noël a rejoint le Groupe PSA en 1995. Après différentes fonctions dans les projets et programmes moteurs, elle a pris la direction des programmes moteurs, plateformes et modules en 2014.

Dans cette nouvelle mission, basée à Kuala Lumpur, elle aura en particulier la responsabilité de l’accélération du développement commercial et industriel du Groupe dans la région Asie du Sud Est, conformément à l’objectif annoncé en avril 2016 dans le cadre du plan Push to Pass.

Après des accords de fabrication au Vietnam entrés en vigueur en 2017, le Groupe PSA concrétise la mise en œuvre de la joint-venture signée en février 2018 par le Groupe en Malaisie avec Naza, visant à produire et vendre des véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles en Malaisie et dans d’autres marchés de l’ASEAN.

