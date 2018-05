Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG) mène une politique « Emplois Jeunes » volontariste basée sur un engagement responsable. L’objectif est de favoriser l’employabilité des jeunes et permettre leur intégration dans le monde professionnel, à l’issue d’un stage ou d’un apprentissage.

Dans le cadre du Nouvel Elan pour la Croissance signé par cinq organisations syndicales sur six, CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO et GSEA, le Groupe PSA s’engage en 2018 à accueillir 2000 emplois jeunes (alternant, stagiaire et CIFRE).

La campagne de recrutement de jeunes en alternance a débuté. Les missions proposées concernent tous les sites de France, dans toutes les filières métiers de la production, de la R&D, du tertiaire (achats, communication, ressources humaines...) et de la vente, pour des niveaux CAP à bac+5. Toutes ces offres d’emploi sont disponibles sur le site recrutement du Groupe.

Etre « emploi jeune » au sein du Groupe PSA signifie vivre une immersion totale dans les équipes avec un accompagnement personnalisé par un tuteur. C’est une opportunité pour compléter une formation théorique avec une expérience très concrète, et renforcer son employabilité en acquérant de solides compétences. Le Groupe PSA s’engage également à donner la priorité aux jeunes en matière de recrutement : plus de 50 % des postes juniors en contrat à durée indéterminée seront pourvus par des Emplois Jeunes du Groupe.

Xavier Chéreau, Directeur des Ressources Humaines, Digital et Immobilier du Groupe PSA précise au sujet de cette campagne de recrutement « Notre engagement en faveur de l’emploi jeune est une réalité partout où le Groupe est présent. En 2017, nous avons ainsi formé au total 5000 jeunes. Nous continuons de tisser des relations fortes avec des associations engagées sur ce thème, et des écoles et universités pour former, préparer les jeunes aux métiers de demain. C’est un échange gagnant-gagnant : une formation de qualité pour les jeunes, un enrichissement pour les équipes qui les accueillent, et une façon de préparer ensemble l’avenir. »

