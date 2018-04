Groupe PSA : révèle sa feuille de route RSE à long terme à l’occasion de la publication de son 1er Rapport Intégré et de son Rapport RSE annuel

Regulatory News:

Dans son Rapport Intégré, le Groupe (Paris:UG) présente de façon synthétique son modèle économique et sa stratégie face aux nombreux défis qui se présentent à lui.

Ce livret invite à une lecture sociétale de la stratégie du Groupe car il met en évidence le modèle de création de valeur financière et extra-financière de l’entreprise sur le long terme, ainsi que la façon dont cette valeur est partagée avec l’ensemble de ses parties prenantes.

Conçu en collaboration étroite entre la Délégation au Développement Durable, la Direction de la Communication Financière et la Direction de la Stratégie, ce Rapport Intégré vise à renforcer la transparence du Groupe vis-à-vis de ses parties prenantes (clients, salariés, actionnaires et investisseurs, fournisseurs, partenaires de recherche, territoires d’implantation et société civile…) en leur donnant une vision claire de ses ambitions pour l’avenir.

Le Rapport sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) rassemble quant à lui, comme chaque année, les actions, les résultats annuels et les trajectoires du Groupe sur ses 23 enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Elaboré avec l’appui d’un réseau d’experts au sein des différents métiers de l’entreprise et soumis à l’audit d’un Organisme Tiers Indépendant, il constitue une publication de référence pour l’ensemble des parties prenantes du Groupe.

Ce Rapport RSE est salué par le niveau « Advanced », attribué depuis trois années consécutives au Groupe PSA par le Pacte Mondial des Nations Unies. Ce label récompense à la fois la transparence et les pratiques exemplaires en matière de développement durable.

