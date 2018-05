Groupe SEB : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 MAI 2018

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 16 mai 2018 à 14h30, au Palais Brongniart, Place de la Bourse, Paris 2ème, Grand Auditorium.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 28 mars 2018. L’avis de convocation a été publié au Journal d’Annonces Légales (JAL) LE TOUT LYON, le 21 avril 2018, ainsi qu’au BALO, le 25 avril 2018.

L’avis de réunion, contenant l’ordre du jour, les projets de résolutions approuvés par le Conseil d’administration du 27 février 2018, les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, peut être consulté dans l’Espace Actionnaires, rubrique « Assemblée Générale » du site internet du Groupe www.groupeseb.com.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il sera proposé à l’Assemblée de verser un dividende de 2,00 euro par action, avec une date de détachement le 21 mai 2018 et une mise en paiement le 23 mai 2018.

Prochains évènements 16 mai | 14h30 Assemblée Générale 2018 7 juin Réunion actionnaires Toulouse 25 juillet | avant Bourse Ventes et résultats S1 2018 19 septembre Réunion actionnaires Paris 2 octobre Réunion actionnaires Annecy 25 octobre | après Bourse Ventes et infos financières 9 mois 2018 2 décembre Réunion actionnaires Lille

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en s’appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant quelque 300 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie près de 33 000 collaborateurs dans le monde.

SEB SA

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 169 049 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180502005704/fr/