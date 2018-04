Grundig – Redéfinir le concept et la technologie de la cuisine

Grundig, le seul fabricant européen à proposer une gamme complète d'appareils électroniques pour la maison, continue de redéfinir le concept de la cuisine, avec sa toute dernière gamme de produits combinant une technologie de cuisine dernier cri et un désign magnifique.

LIBEREZ VOS CAPACITES AVEC LE FOUR GOURMET CHEF™ DE GRUNDIG

Le four Gourmet Chef™ de Grundig facilite comme jamais la cuisson de plats délicieux et recherchés. Son désign intuitif et sa technologie novatrice s'associent pour simplifier les processus de cuisson et de nettoyage, inspirer une créativité culinaire et produire des résultats exquis. Equipé de technologies et de capteurs connectés avancés, ce four permet à ses utilisateurs de contrôler précisément la température de leurs aliments - la cuisson garantissant des résultats optimaux, notamment grâce à un capteur d'humidité à haute température, un capteur de contrôle de la température, un moteur à courant continu sans balai (BLDC), une caméra intégrée et une sonde thermique multipoint. Une fois la création culinaire achevée, le nettoyage ne saurait être plus aisé pour les utilisateurs - le four étant équipé d'une fonction autonettoyante avancée, y compris un nettoyage à l'eau et à haute pression ou à jet de vapeur.

Le désign élégant et sophistiqué du Gourmet Chef™ va de pair avec la technologie de cuisson avancée, dont un écran tactile de 7" qui permet aux utilisateurs de contrôler les fonctions intelligentes à l'intérieur du four, pour une surveillance et des ajustements faciles du processus de cuisson. Les utilisateurs peuvent tirer profit de la gamme complète de caractéristiques du four Gourmet Chef™, grâce à des idées de recettes et à 75 programmes automatiques adaptés pour des plats spécifiques, tous élaborés par des cuisiniers professionnels.

GRUNDIG FLEXISMART™ - VOTRE SOUS-CHEF DE CUISINE PERSONNEL

La cuisinière à induction FlexiSmart™ de Grundig possède la capacité de prendre en charge la cuisson grâce à la technologie de capteurs. Equipée de la toute dernière technologie de capteurs et installée dans un extérieur en verre céramique, la cuisinière à induction FlexiSmart 80 cm est conçue pour aider les utilisateurs à recréer, à la maison, des plats dignes de ceux d'un restaurant. Les utilisateurs peuvent naviguer dans le menu de cuisson automatique qui s'affiche sur l'écran tactile TFT à utilisation intuitive et offre l'accès à tout un éventail de recettes et de guides de la cuisine pas-à-pas. Capable de reconnaître la température exacte et d'ajuster celle-ci afin d'aider les utilisateurs à obtenir de meilleurs résultats culinaires et à prévenir tout débordement ou combustion d'aliments. Connue comme étant la première cuisinière à induction sous-vide au monde, la FlexiSmart™ offre à ses utilisateurs la joie de cuisiner avec concentration, pendant que la cuisinière se charge des détails.

LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE D'EXPERIENCE VIRTUELLE UTILISATEUR DE GRUNDIG

La plateforme technologique d'expérience virtuelle utilisateur devrait révolutionner entièrement la cuisine. Relancé l'an passé avec les toutes dernières technologies de découpage alimentaire, ce système transforme un plan de travail ordinaire en une commande interactive raffinée, ce qui fait de lui le must de toute maison moderne.

A l'aide d'un projecteur, affiché sur le comptoir de la cuisine par un projecteur installé dans la hotte, le panneau de contrôle hautement sophistiqué s'intègre de manière homogène au plan de travail, supprimant tout bouton de commande physique pour offrir une surface plus hygiénique et plus facile à nettoyer, et également attrayante aux utilisateurs soucieux du style de leur cuisine.

La plateforme technologique d'expérience virtuelle utilisateur de dernière génération de Grundig comporte désormais une interface supérieure haute résolution, une hotte à induction cachée, des commandes sans fil des petits appareils électroménagers de cuisine et davantage de zones de cuisson que jamais

UNE FRAICHEUR ET UN REFROIDISSEMENT CONCUS POUR S'HARMONISER

La fraîcheur a un nouveau foyer, avec les réfrigérateurs professionnels au désign intégré de Grundig. La gamme de réfrigérateurs de Grundig, à l'intérieur en acier inoxydable, adopte le concept de symphonie et d'harmonie pour le combiner à l'élégance parfaite qui fait la réputation de la marque. Equipé de la technologie CustomFresh+, le réfrigérateur au désign professionnel de Grundig possède des compartiments spéciaux dont la gamme de températures, ajustable, permet de conserver frais les aliments pendant trois fois plus de temps que les réfrigérateurs traditionnels. Les utilisateurs qui aiment recevoir tireront également parti de la vaste capacité du réfrigérateur et de son refroidisseur de vin intégré.

Le réfrigérateur au désign professionnel de Grundig trouve sa place au sein de la nouvelle gamme de réfrigérateurs intégrés de la marque, conçus pour compléter l'esthétique de la cuisine.

LA GAMME DE HOTTES INTEGREES DE GRUNDIG

D'un désign élégant, la gamme de hottes de prestige Grundig comporte le système unique Induction Air System, une innovation permettant d'économiser de l'espace, qui combine des plaques de cuisson à induction et une hotte, en un appareil unique. Cette innovation, qui permet aux concepteurs de cuisine de ne pas se limiter au modèle de plaque de cuisson surmontée d'une hotte, fournit aux utilisateurs une esthétique moderne et plus propre pour leur cuisine.

La gamme de hottes intégrées de Grundig, qui bénéficie d'une notation A+ en termes de consommation énergétique, contribue à contrôler la consommation en énergie dans la maison en offrant de remarquables solutions de ventilation. En éliminant l'odeur des aliments, cette gamme utilise un affichage LED tactile de contrôle, qui possède une fonction unique de réduction du bruit, offrant au produit un certificat de qualité de son de catégorie A.

UN SYSTEME DE NETTOYAGE PERMETTANT D'ATTEINDRE TOUS LES RECOINS

La toute dernière technologie appliquée au lavage en lave-vaisselle de Grundig, le système novateur Corner Wash™ , garantit le nettoyage immaculé de chaque surface de chaque récipient contenu dans le lave-vaisselle. Alimenté par un bras à trois vaporisateurs et par des embouts tout spécialement conçus à cet effet, le système Corner Wash™ fait en sorte que les moindres recoins ne soient pas oubliés et que tous les aliments soient parfaitement et soigneusement éliminés de chaque plat, même les taches les plus rebelles.

La toute dernière gamme de lave-vaisselle de Grundig comprend également le lave-vaisselle unique doté de la fonction de suppression des odeurs. Grâce à cet appareil équipé de la technologie IonFresh de Grundig, les mauvaises odeurs sont éliminées sans recours à des gaz ou des produits chimiques nocifs, permettant ainsi aux utilisateurs de disposer d'une maison heureuse et saine.

DES APPAREILS CONNECTES A VOTRE MAISON INTELLIGENTE

Puisant ses forces dans ses capacités en matière d'innovation, Grundig s'engage à transmettre aux générations futures un avenir intelligent et durable. La société a conclu un partenariat avec Amazon, qui vise à fournir aux consommateurs les articles ménagers dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Dans le cadre de ce partenariat, Grundig participe au programme Dash Replacement Service (DRS) d'Amazon, ce qui signifie que les lave-vaisselle connectés de Grundig sont désormais capables de renouveler automatiquement leur commande de détergent et de rincer les livraisons de soutien, selon les besoins des consommateurs. Ces derniers pourront contrôler leurs appareils HomeWhiz de Grundig via Amazon Alexa, qui les mettra en route et les éteindra, préchauffera le four et surveillera la progression du nettoyage des plats, sur simple demande.

L'application HomeWhiz® de Grundig permet à ses utilisateurs de contrôler les produits de la marque à partir d'une tablette, d'un téléphone portable ou d'un téléviseur intelligent, ce qui signifie qu'ils peuvent surveiller et gérer leurs appareils électroménagers quel que soit le lieu où ils se trouvent. HomeWhiz® permet aux utilisateurs de modifier et de surveiller à distance des éléments tels les programmes de nettoyage et les réglages des hottes de cuisinière, ainsi que de recevoir des alertes.

Les utilisateurs peuvent également développer des réglages personnalisés, créant un écosystème numérique adapté à leur style de vie, et télécharger de nombreux programmes répondant à leurs besoins, via la fonction Téléchargement de programme.

A PROPOS DE GRUNDIG

Grundig fait partie d'Arçelik A.Ş, principal fabricant d'appareils électroménagers du Groupe Koç, une société Fortune Global 500. Présent sur le marché depuis plus de 70 ans, Grundig bénéficie d'une notoriété de marque de plus de 90% dans le marché allemand, grâce à ses produits de qualité supérieur et à son approche axée sur le consommateur. En 2013, dès son entrée sur le marché allemand des produits blancs, Grundig est devenu l'un des seuls fabricants européens de gamme complète d'appareils électroménagers. La marque reste fidèle à ses attributs de marque, notamment à son héritage allemand, son désign convivial et élégant, son souci de l'environnement, ses normes élevées et son contrôle de la qualité. Possédant un portefeuille de plus de 500 produits différents - des TV OLED, appareils audio mobiles, équipements de coiffure, aspirateurs et appareils de cuisine, en passant par les fours, les lave-vaisselle et les lave-linge - la marque offre une solution pour chaque pièce de la maison moderne. Parmi les reconnaissances reçues par Grundig figurent les prix Désign produit, Désign point rouge (Red Dot Design) et Plus X. La marque a récolté la faveur de Stiftung Warentest, un laboratoire d'essai global de premier plan en Allemagne, et de la Trusted Reviews, une organisation britannique indépendante chargée des essais. Les produits de Grundig sont principalement fabriqués sur les sites de production de la société en Europe et commercialisés dans plus de 65 pays à travers le globe.

