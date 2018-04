Gunvor SA / Gunvor rejoint l'initiative EITI sur la transparence . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.

GENÈVE, le 19 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Le groupe Gunvor, une des principales sociétés de négoce de matières premières physiques au monde, vient d'apporter son soutien à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), la norme internationale destinée à améliorer la transparence des revenus générés par les ressources naturelles. « En soutenant l'ITIE, Gunvor revendique son engagement, en temps que société de commerce, à promouvoir des politiques et pratiques progressistes dans le secteur pétrolier et gazier », explique Torbjörn Törnqvist, PDG du groupe Gunvor. « Étant une des principales sociétés de négoce physique d'énergie au monde, nous sommes conscients d'avoir un rôle à jouer dans la promotion de la transparence et la responsabilité. L'ITIE nous aidera à y parvenir en suivant une démarche commerciale responsable. » Gunvor devient la deuxième entreprise dont l'activité est exclusivement consacrée au commerce de matières premières à afficher son soutien pour l'ITIE. Elle rejoint près de 60 compagnies gazières, pétrolières et minières qui ont intégré l'organisation créée par les industries extractives. La publication des paiements versés aux gouvernements pour les ventes de pétrole vise à réduire le risque de corruption et à améliorer la responsabilité des entreprises publiques qui vendent du pétrole et du gaz pour le compte du gouvernement. Gunvor négocie avec plus de 100 pays, dont un certain nombre sont membres de l'ITIE. Créée en juin 2003, l'ITIE est une coalition internationale de gouvernements, entreprises et organisations de la société civile réunis pour améliorer la gestion des revenus issus des ressources naturelles en termes de transparence et la responsabilité. La coalition a créé une norme de gouvernance pour les industries de production minière et pétrolière. Le soutien de Gunvor s'appuie sur une nouvelle politique du groupe instituant la publication volontaire d'informations dans la lignée des principes et exigences de transparence de l'ITIE. Ces informations concernent les premiers achats de pétrole brut et de produits pétroliers (tels que du gaz) auprès de compagnies pétrolières nationales, ainsi que d'autres informations pertinentes en matière fiscale, de permis et licences. L'ITIE est une norme évolutive. Gunvor s'attend à voir les exigences de publication évoluer au fil du temps, en fonction de la consultation des membres de l'ITIE et ses partenaires. Ces informations seront publiées au sein du Rapport de durabilité annuel du Groupe. À propos du groupe Gunvor Le Groupe Gunvor est l'une des principales sociétés indépendantes de négoce de matières premières en termes de chiffre d'affaires au monde. Gunvor crée des solutions logistiques permettant de déplacer de manière efficace et sécurisée des actifs énergétiques physiques et des matériaux en vrac de leur lieu d'extraction et de stockage vers les lieux correspondant à une forte demande. En investissant stratégiquement dans des infrastructures industrielles (raffineries, pipelines, stockage, terminaux, activités minières et activités en amont), Gunvor crée davantage de valeur durable sur toute la chaîne d'approvisionnement de ses clients. Pour plus d'informations, consulter le site GunvorGroup.com ou contacter @Gunvor. Contact

Seth Thomas Pietras

stp@gunvorgroup.com

