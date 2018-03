HEURTEY PETROCHEM : RESULTATS ANNUELS 2017

Regulatory News:

Heurtey Petrochem (Paris:ALHPC) annonce ses résultats consolidés pour l’exercice 2017.

Le Conseil d’Administration d’ Heurtey Petrochem réuni le 13 mars 2018 a arrêté les comptes 2017.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.

Le rapport de certification est en cours d’émission.

Chiffres audités, en M€ (normes IFRS) 2017 2016 Variation Chiffre d’affaires 235,5 319,1 -26% Coût des ventes (237,9) (284,2) -21% Marge brute % du chiffre d’affaires (2,3) (1%) 34,9 10,9% Frais administratifs et commerciaux (32,6) (35,2) -7% EBITDA* (27,6) 3,8 Résultat opérationnel courant % du chiffre d’affaires (34,9) (14,8%) (0,3) (0,1%) Autres produits et charges opérationnels (4,4) (6,6) Résultat opérationnel (39,3) (6,9) Part des sociétés mises en équivalence Résultat financier Impôt (0,1) (3,5) 0 0,0 (2,2) 2,0 Résultat net consolidé (42,9) (7,1) Résultat net part du groupe (42,9) (7,2)

* EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions.

Chiffre d’affaires 2017 : 235,5 M€

Heurtey Petrochem a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 235,5 M€, en baisse de 26% par rapport à 2016. Ce chiffre d’affaires se répartit à 31% dans le gaz et à 69% dans les fours (31% en raffinage, 16% en pétrochimie et 22% en hydrogène). L’activité a été réalisée à 26% dans les Amériques, 37% en Asie/Océanie, 30% au Moyen-Orient/Afrique et 7% en Europe/Russie.

Une rentabilité opérationnelle courante en forte baisse sur les deux branches

La marge brute du Groupe, qui ressort à -2,3 M€, représente -1% du chiffre d’affaires du Groupe, avec les résultats suivants sur les deux branches.

M€ Fours Gaz 2017 2016 2017 2016 Chiffre d’affaires 162,8 246,7 72,7 72,4 Marge brute % du chiffre d’affaires 0 0% 32,5 13,2% (2,3) (3,2%) 2,5 3,4% Résultat opérationnel courant % du chiffre d’affaires (23,4) (14,4%) 7,4 3,0% (11,5) (15,8%) (7,7) (10,6%)

La marge brute sur la branche Fours est fortement impactée par la réduction du volume d’activité consécutive au faible niveau des prises de commandes sur l’année et par des surcoûts sur contrats en phase de montage et garantie. Sur la branche Gaz, le chiffre d‘affaires est stable par rapport à 2016 compte tenu du backlog d’ouverture mais la marge brute est également impactée par des difficultés sur des projets en cours d’achèvement.

Les frais administratifs et commerciaux qui s’élèvent à 32,6 M€ sont en baisse de 7% par rapport à 2016 compte tenu des mesures d’économies prises par le Groupe.

Dans ces conditions, le résultat opérationnel courant est fortement négatif sur les deux branches à, respectivement, -14,4% sur la branche Fours et -15,8% sur la branche Gaz du chiffre d’affaires. Il s’établit à -34,9 M€ soit -14,8% du chiffre d’affaires du Groupe.

Après prise en compte d’une charge opérationnelle non courante de 4,4 M€ principalement liée aux coûts des mesures d’adaptation des effectifs pour 1,2 M€ et aux frais liés aux déménagements des sièges sociaux de Heurtey et Prosernat pour 2,7 M€, le résultat opérationnel du Groupe ressort à -39,3 M€.

Le Groupe enregistre un résultat financier négatif de -3,5 M€, dont -0,9 M€ de charges d’intérêts stables par rapport à 2016 et -2,2 M€ de différences de changes négatives.

Par mesure de prudence, le Groupe n’a pas procédé à l’activation des déficits fiscaux générés sur la période pour les entités françaises et, dans ces conditions, le résultat net consolidé s’établit à -42,9 M€.

Forte décroissance des prises de commandes

Dans un marché toujours difficile et fortement ralenti, le Groupe a enregistré 144 M€ de commandes en 2017, soit 56% de moins qu’en 2016. Cette prise de commandes a été réalisée à 75% dans les fours (24% en raffinage, 39% en hydrogène et 12% en pétrochimie) et à 25% dans le gaz.

Elle se répartit à 21% dans les Amériques, 54% en Asie/Océanie, 17% au Moyen-Orient/Afrique et 8% en Europe/Russie.

Situation financière

Au 31 décembre 2017, le Groupe affiche un montant total de 26,5 M€ de dettes financières (dont 15,0 M€ de concours bancaires), en baisse de 13,5 M€ par rapport à 2016.

Suite au remboursement réalisé au premier semestre de sa facilité bancaire - dette moyen terme et crédit revolving - le financement du Groupe est maintenant assuré majoritairement par les ressources de compte courant mises à disposition par l’actionnaire majoritaire Axens. Au 31 décembre 2017, le montant de ces avances s’élève à 56 M€. La trésorerie active du groupe est de 38,5 M€.

Le cash consommé dans les opérations s’élève à 38,7 M€ compte tenu des pertes opérationnelles enregistrées sur l’exercice.

La trésorerie nette de clôture (trésorerie active diminuée des concours bancaires) ressort à 23,5M€ contre 13,3 M€ en au 31 décembre 2016.

Perspectives 2018

Le carnet de commandes du Groupe au 31 décembre 2017 s’élève à 177 M€. En 2017, le Groupe a décidé de déduire du backlog le montant de 107 M€ relatif aux contrats signés au Venezuela et interrompus depuis plusieurs années pour lesquels il n’est donc pas envisagé de perspectives concrètes de redémarrage compte tenu de la situation économique et politique du pays..

Ce montant de 177 M€ au 31 décembre 2017 est en net retrait par rapport à 2016, soit 304 M€ après ajustement des contrats au Venezuela.

La branche Gaz contribue au carnet de commandes à hauteur de 48% et la branche Fours à hauteur de 52% (26% pour le raffinage, 15% pour l’hydrogène et11% pour la pétrochimie). Les Amériques représentent 57% du carnet de commandes, l’Asie/Océanie 21%, le Moyen-Orient/Afrique 18%, et l’Europe/Russie 4%.

Le Groupe a maintenant finalisé en France la réorganisation opérationnelle et commerciale de ses activités d’exécution de projets sur ses deux branches d’activité avec un management commun, le regroupement de ses services métiers (ingénierie, achats, inspection, documentation) et des principaux services fonctionnels supports. Le Groupe dispose ainsi en 2018 d’une situation des projets assainie et de moyens plus efficaces et mieux coordonnés pour la réalisation de ses activités. En parallèle, le Groupe poursuivra en 2018 le rapprochement avec son actionnaire Axens afin d’assurer son redressement et la mise en œuvre des synergies commerciales.

Dans un environnement de marché encore difficile, pour l’exercice 2018, le Groupe se fixe pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 280 M€.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 le 17 mai 2018 après bourse

A propos d’Heurtey Petrochem (www.heurtey.com)

Heurtey Petrochem est un groupe international d’ingénierie pétrolière et gazière présent sur deux segments de marché :

les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et la production d’hydrogène, domaine dans lequel Heurtey Petrochem est l’un des leaders mondiaux.

le traitement du gaz naturel au travers de sa filiale Prosernat. Dans ce domaine, le Groupe intervient à la fois comme ingénierie EPC et comme fournisseur de technologies.

Heurtey Petrochem réalise son activité à travers un large réseau de filiales dans le monde : Brésil, Chine, Corée, Etats-Unis, Inde, Malaisie, Roumanie, Russie. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 235.5 M€ en 2017. Heurtey Petrochem est coté sur Alternext d’Euronext Paris. (ISIN : FR0010343186, Mnemo : ALHPC). Heurtey Petrochem est filiale d’Axens à 92.4%.

Des déclarations et éléments de nature prévisionnelle concernant l’activité de Heurtey Petrochem figurent dans le communiqué de presse ci-dessus. Ils comprennent notamment des informations relatives à la situation financière, aux résultats et à l’activité de Heurtey Petrochem. Ils sont fondés sur les attentes et estimations de la direction de Heurtey Petrochem.

Ces déclarations et éléments de nature prévisionnelle comportent des risques, des incertitudes et sont susceptibles d’être affectés par des facteurs connus ou inconnus qui, pour beaucoup d’entre eux, ne peuvent être maîtrisés par Heurtey Petrochem et ne sont que difficilement prévisibles. Ils peuvent entraîner des résultats substantiellement différents de ceux prévus ou suggérés dans ces déclarations. Ces risques comprennent notamment : l’incertitude de l’évolution des relations avec la clientèle, les fournisseurs et les partenaires stratégiques ; et plus généralement tout changement défavorable dans la conjoncture économique, l’intensification de la concurrence ou la modification de l’environnement réglementaire qui pourrait affecter l’activité de Heurtey Petrochem. Cette liste de facteurs de risque ne saurait être considérée comme exhaustive.

ANNEXES

Compte de résultats (normes IFRS)

(En milliers d'euros) Exercice 2017 Exercice 2016 Chiffre d'affaires 235 548 319 103 Coût des ventes (237 895) (284 168) Marge brute (2 348) 34 935 Frais administratifs et commerciaux (32 563) (35 236) Résultat opérationnel courant (34 911) (300) Autres produits et charges opérationnels (4 392) (6 574) Résultat opérationnel (39 303) (6 874) Part dans le résultat net des coentreprises mises en équivalence (96) (19) Résultat opérationnel incluant la part dans le résultat net des coentreprises mises en équivalence (39 399) (6 893) Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 543 355 Coût de l'endettement financier brut (1 448) (1 206) Coût de l'endettement financier net (905) (851) Autres produits et charges financiers (2 552) (1 363) Résultat des autres produits et charges financières (2 552) (1 363) Résultat avant impôt (42 856) (9 107) Charge d'impôt sur le résultat (42) 2 039 Résultat net consolidé (42 898) (7 068) Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 46 89 Résultat net part du groupe (42 944) (7 157)

(En milliers d'euros) 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Actifs Actifs non-courants Ecarts d'acquisition 64 183 68 152 Immobilisations incorporelles 8 791 9 883 Immobilisations corporelles 8 760 10 812 Actifs financiers 2 516 1 587 Autres actifs non courants 816 819 Participations dans les coentreprises mises en équivalence 6 338 Instruments financiers dérivés 11 Actifs d'impôts différés 9 079 11 090 94 151 102 691 Actifs courants Stocks 1 662 1 902 Contrats de construction en cours, actif 87 793 105 193 Clients et comptes rattachés 93 234 108 294 Impôts courants actifs 9 018 5 643 Autres actifs courants 42 022 37 284 Instruments financiers dérivés 147 603 Trésorerie et équivalents de trésorerie 38 553 39 861 272 429 298 779 TOTAL DE L'ACTIF 366 580 401 470 Capitaux propres et passifs Capital social 16 415 16 415 Primes d’émission 35 538 35 538 Réserves consolidées – part du Groupe 31 543 38 418 Résultat de l’exercice – part du Groupe (42 944) (7 157) Réserves de conversion (553) 5 988 Capitaux propres (Part du groupe) 39 999 89 204 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 380 328 Total capitaux propres 40 379 89 532 Passifs non-courants Dettes financières 8 241 4 741 Provisions 141 500 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés 1 892 1 871 Instruments financiers dérivés (0) (0) Passifs d'impôts différés 4 300 5 894 Autres passifs non-courants 1 644 1 866 16 218 14 872 Passifs courants Dettes financières 18 233 35 270 Provisions 9 776 8 395 Contrats de construction en cours, passif 40 598 38 373 Fournisseurs et comptes rattachés 166 039 190 323 Impôts courants passifs 2 723 3 086 Instruments financiers dérivés 98 432 Autres passifs courants 72 515 21 186 309 982 297 066 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 366 580 401 470

Tableau de flux de trésorerie (normes IFRS)

(En milliers d'euros) Exercice 2017 Exercice 2016 Résultat net consolidé (42 898) (7 068) Elim. du résultat net des coentreprises mises en équivalence 96 19 Elim. des amortissements et provisions 7 352 4 091 Elim. des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) 474 (674) Elim. de l'effet d'actualisation 24 25 Elim. des autres éléments sans incidence sur la trésorerie Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution (26) 122 Charges et produits calculés liés aux paiements en actions Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (34 977) (3 485) Elim. de la charge (produit) d'impôt 42 (2 039) Elim. du coût de l'endettement financier net 905 851 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (34 030) (4 673) Incidence de la variation du BFR (2 501) (10 400) Impôts payés (2 205) (1 496) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (38 737) (16 569) Incidence des variations de périmètre (316) (3) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 919) (2 849) Variation des prêts et avances consentis 8 (481) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 21 (12) Autres flux liés aux investissements 14 (14) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (2 192) (3 359) Augmentation de capital - autres Emission d'emprunts 8 102 8 571 Remboursement d'emprunts (10 412) (9 990) Transactions entre actionnaires : acquisitions /cessions partielles Intérêts financiers nets versés (459) (706) Dividendes payés aux actionnaires du groupe Avances en compte courant Axens 56 000 Autres flux liés aux opérations de financement (26) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 53 231 (2 152) Incidence de la variation des taux de change (2 062) 1 434 Variation de la trésorerie 10 239 (20 646) Trésorerie d'ouverture 13 327 33 973 Trésorerie de clôture 23 566 13 327 Variation de la trésorerie 10 239 (20 646)

