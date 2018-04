HILTON WORLDWIDE : HNA Group se désengage

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le principal actionnaire d'Hilton Worldwide, le chinois HNA Tourism, va céder 63 millions d'actions Hilton. Il détient actuellement 26% du groupe hôtelier, soit environ 82,5 millions d'actions. Hilton a prévenu qu'il rachèterait directement 10 millions de ses propres actions. Vendredi dernier, la maison-mère d'HNA Tourism, HNA Group, avait annoncé son intention de céder tout ou l'essentiel de sa participation dans Hilton Worldwide pour environ 6,3 milliards de dollars. Par ailleurs, le groupe américain a relevé son objectif du premier trimestre 2018 clos fin mars.Le propriétaire du Waldorf Astoria table désormais sur un bénéfice par action compris entre 52 et 54 cents par action, contre entre 43 et 47 cents par action auparavant. Son revenu par chambre (RevPAR) devrait progresser de 3,5 à 4% contre entre 1% et 3% auparavant.