HPIL HOLDING crée une relation mutuellement bénéfique avec la World Traditional Okinawa Karate Federation (WTOKF) en 2018 et au-delà

La société parraine et soutient les activités de la WTOKF dans le monde entier alors que le karaté fera, pour la première fois, son entrée aux prochains Jeux olympiques d'été

SANFORD, Michigan, le 7 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - HPIL HOLDING (la « Société ») (OTC Pink : HPIL) a annoncé aujourd'hui qu'en vertu de son accord avec la WTOKF (World Traditional Okinawa Karate Federation), l'instance de gouvernance mondiale du karaté, la Société continue de créer une relation solide et mutuellement bénéfique avec la WTOKF par le biais de parrainages et le soutien apporté à diverses activités liées à la WTOKF dans le monde entier.

Un certain nombre d'événements majeurs sont prévus en 2018, notamment : l'INTERNATIONAL KARATE GASSHUKU à Lucerne (Suisse) et l'EUROPEAN KARATE CHAMPIONSHIP à Rome (Italie) en 2018, ces activités étant également sponsorisées par HPIL HOLDING en sa qualité de sponsor officiel de la WTOKF. Dans le passé, la WTOKF a été chargée de l'organisation réussie de 13 championnats d'Europe, de 7 championnats du monde ainsi que des séances d'entraînement annuelles et des séminaires internationaux de karaté (Gasshuku).

La WTOKF est une entité mondiale reconnue à l'échelle internationale avec 84 pays membres affiliés, qui est officiellement enregistrée au 8834 Schindellegi, Etzelblickstrasse 1, Suisse.

La WTOKF a pour objectif d'améliorer constamment le karaté, de promouvoir à l'échelle mondiale l'idée d'unifier les valeurs éducatives, culturelles et humanitaires du karaté, notamment en assurant la promotion de programmes pour la jeunesse et de développement, d'organiser ses propres compétitions internationales, de fixer les règles et règlements, de veiller à leur application et leur contrôle par la WTOKF.

En outre, la WTOKF se concentrera également sur le développement d'activités et d'événements de karaté dans chaque pays membre afin d'augmenter le nombre de pratiquants et, en fin de compte, élever en permanence le niveau de formation de chaque organisation membre de la WTOKF.

Dans toutes ces activités et événements, la WTOKF travaille avec le soutien de HPIL HOLDING.

« Sur la base de l'accord existant, nous avons d'excellents plans de développement et des projets communs pour l'avenir », commente Hanshi Ionel Bara, Président de la World Traditional Okinawa Karate Federation. « Nous considérons que cette collaboration est bénéfique pour les deux parties car nous continuons d'aller de l'avant avec nos événements et autres activités en 2018 ; nous sommes reconnaissants à HPIL HOLDING pour son soutien et son parrainage en tant que sponsor officiel de la World Traditional Okinawa Karate Federation (WTOKF) ».

Hanshi Ionel Bara de poursuivre : « Notre collaboration avec HPIL HOLDING est fructueuse depuis sa création, notamment grâce au Président-Directeur Général de HPIL, Nitin Amersey, dont les nombreuses années d'expérience dans la gestion d'entreprise, le commerce et le marketing à l'international ainsi que la création de marques ont joué un rôle essentiel dans le succès de la WTOKF ».

Hanshi Ionel Bara a déclaré que la WTOKF compte sur toutes les organisations et fédérations de karaté dans le monde et sur tous les pratiquants d'arts martiaux pour réaliser enfin le rêve de tous les karatékas et que le karaté soit reconnu comme discipline olympique lors des prochains Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo, au Japon.

HPIL qui a conclu un accord de licence sur le marché américain pour l'utilisation du logo et de la marque WTOKF cherche à présent des licenciés dans le monde entier pour des vêtements et articles de karaté et autres.

Le site Web de la WTOKF est https://wtokf.org/

HPIL HOLDING (http://HPILHOLDING.COM) est une société holding cotée sur les marchés de gré à gré.

Clause de Safe Harbor / Énoncés prospectifs :

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés de nature prospective au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés). Ces énoncés peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « croire », « prévoir », « estimer », « s'attendre », « planifier », « potentiel », « chercher » et « avoir l'intention », entre autres. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les prévisions actuelles de la Société dont les résultats réels pourraient différer sensiblement. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs. Parmi ces facteurs figurent, sans s'y limiter, une concurrence intense, notre besoin éventuel de financement, des incertitudes quant aux changements technologiques et la dépendance à l'égard de tiers. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs de la Société sont expressément qualifiés par tous ces facteurs de risque et autres mises en garde. Les informations contenues dans ce document ne sont valables qu'à la date des présentes.

HPIL HOLDING

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

M. Peter Nicosia

Tél. : +1(248)750-1015

E-mail : info@hpilholding.com

Source : HPIL HOLDING

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible sur http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f221a1ee-781d-4967-b34a-7a602ff06ebf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: HPIL HOLDING via Globenewswire