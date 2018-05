Haïti : Total cède ses activités de distribution de carburants

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a signé un accord en vue de céder sa filiale de distribution de produits pétroliers en Haïti, comprenant un réseau de 92 stations-service et des activités de commerce de gros de carburants et de combustibles. Cet accord a été finalisé avec le consortium Bandari Corporation Ltd. formé par plusieurs acteurs locaux et régionaux de premier plan.

« Cette cession à des opérateurs locaux s’inscrit dans la stratégie d’optimisation de notre portefeuille d’actifs dans les Caraïbes » a déclaré Isabelle Gaildraud, Directeur Amériques de Total Marketing & Services. « Nous avons toute confiance envers Bandari Corporation Ltd. pour développer au mieux ces actifs de qualité. Nous restons par ailleurs présents à Haïti dans le domaine des lubrifiants, via un accord de distribution. »

Dans sa décision de retenir cette offre, Total a été attentif à la capacité et à la volonté des repreneurs d’accompagner le développement des activités cédées en veillant aux intérêts des employés.

A propos de la branche Marketing & Services de Total

Total Marketing & Services développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 31 000 collaborateurs sont présents dans 110 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 16 000 stations-service dans 65 pays. 4e distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

