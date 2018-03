Haulotte Group : Un résultat opérationnel courant (hors change) en hausse de +56% par rapport à 2016, à 8,5% du chiffre d’affaires

Un résultat net à 3,5% impacté par les effets de change

Résultats 2017 :

Compte de résultat résumé

En M€ (IFRS) 2017 2016 Var 17/16 Chiffre d’affaires 510,0 457,8 11% Résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change 43,2 27,7 56% Résultat opérationnel 37,0 26,1 42% Résultat net de l’ensemble consolidé 17,7 23,3 -24%

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après vérification de l’ensemble des documents juridiques.

Le marché de la nacelle a poursuivi sa croissance sur l’année 2017, tiré par l’ensemble des marchés. Dans ce contexte, Haulotte Group a vu son chiffre d’affaires croître de 12% (hors change) entre 2016 et 2017, porté particulièrement par la croissance soutenue du marché européen et l’amélioration de son mix de ventes d’engins.

Malgré la hausse des cours de matières premières et des tensions naissantes sur la disponibilité des composants, Haulotte Group affiche un résultat opérationnel courant (hors change) en forte hausse de +56% par rapport à 2016. La forte croissance des volumes, l’amélioration de son mix de ventes ainsi que le renforcement de sa proposition de valeur sont les principaux facteurs de cette amélioration.

Dans la continuité des résultats présentés au premier semestre, cette bonne performance opérationnelle a été contrebalancée par l’évolution négative de la parité Euro Dollar et des provisions pour risques (déjà constatées sur le premier semestre).

Au final, malgré la baisse continue du coût de la dette, le résultat net de l’ensemble consolidé ressort à 17,7 M€, soit 3,5% du chiffre d’affaires, en recul par rapport à 2016 (-24%).

Sur la période, la dette nette du Groupe continue de diminuer fortement (-17.4 M€ hors garanties données), du fait de la très bonne performance opérationnelle et d’une bonne maîtrise de son besoin en fonds de roulement.

Perspectives 2018 :

L’activité commerciale bien orientée sur l’ensemble des marchés et l’allongement du carnet de commandes devraient permettre à Haulotte Group d’afficher une croissance de son activité voisine des 10% en 2018. Dans le cadre du renforcement de son offre commerciale et de l’intensification de ses programmes de Recherche & Développement, et compte tenu d’un environnement haussier des cours de matières premières, Haulotte Group devrait afficher une stabilité de sa rentabilité opérationnelle courante.

Dividende

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 29 mai prochain, de distribuer un dividende net par action de 0,22 € au titre de l’exercice 2017.

Pour suivre la présentation de nos résultats annuels en direct le 14 mars à 10h00

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires 1er trimestre : 17 avril 2018

Assemblée Générale : 29 mai 2018

