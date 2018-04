Hausse moindre qu'attendu des exportations japonaises en mars

TOKYO, 18 avril (Reuters) - Les exportations japonaises ont augmenté moins qu'attendu au mois de mars à cause notamment de la vigueur du yen, alimentant les préoccupations des investisseurs sur les perspectives de l'économie japonaises. La publication de ces chiffres intervient alors que le Premier ministre japonais est en visite aux Etats-Unis pour un sommet de deux jours avec le président américain, Donald Trump. Il est probable que les deux hommes échangent sur l'excédent commercial qu'entretient le Japon avec les Etats-Unis. Si ce dernier a légèrement diminué de 0,2% d'une année sur l'autre pour s'établir en mars à 623,1 milliards de yens (4,7 milliards d'euros), Donald Trump continuera sans aucun doute d'en prendre ombrage. L'intensification des tensions commerciales, notamment imputable à la querelle commerciale qui oppose Pékin à Washington, est de nature à fragiliser les exportations japonaises et partant, toute l'économie l'archipel. En mars, les exportations ont augmenté de 2,1% par rapport à mars 2017, un rythme bien inférieur à la hausse de 4,7% qu'anticipaient les économistes interrogés par Reuters. En février, la progression était ressortie à 1,8%. Elles ont été soutenues par la hausse des livraisons automobiles et celle des équipements pour la fabrication de semi-conducteurs. (Stanley White, Nicolas Delame pour le service français)