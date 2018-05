Helvetica Property Investors AG: Helvetica Property Investors prévoit une augmentation de capital pour le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial

EQS Group-Media / 17.05.2018 / 08:28



Communiqué de presse



Helvetica Property Investors prévoit une augmentation de capital pour le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial



Zurich, 17 mai 2018 - La direction du fonds Helvetica Property Investors AG prévoit de lancer une augmentation de capital pour le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial (« HSC ») en juin 2018. Son produit sera utilisé pour poursuivre le développement du portefeuille immobilier.

Depuis le lancement du fonds, en décembre 2018, la direction du fonds a construit un portefeuille de CHF 255 millions pour le fonds HSC, qui a généré un rendement brut de 6.2%. Conformément à la politique d'investissement, le portefeuille est équilibré et offre, en plus des rendements opérationnels, un potentiel d'accroissement de valeur qu'une gestion active doit permettre d'exploiter.

La direction du fonds poursuit le développement du portefeuille largement diversifié par région, type d'affectation, taille des objets et mix des locataires. Dans ce cadre, elle négocie actuellement plusieurs nouveaux achats d'immeubles, parfois en exclusivité, pour une valeur de CHF 400 millions. L'objectif de l'augmentation de capital est d'acquérir des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement et la diversification du portefeuille. Elle vise à réaliser des achats intéressants pour le fonds HSC et à soutenir sa croissance. Les détails relatifs à l'augmentation de capital seront transmis dans un communiqué séparé, au début du processus d'émission.

Le fonds HSC est un fonds d'investissement contractuel de droit suisse de la catégorie des fonds immobiliers. En vue de sa prochaine cotation, le fonds a reçu l'approbation de la FINMA durant le premier trimestre 2018 en tant que fonds ouvert au public. Le fonds convient aux investisseurs, avec un horizon d'investissement à long terme, qui accordent de l'importance à la distribution d'un montant régulier tout en cherchant une valeur stable.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

CONTACT



Hans R. Holdener

CEO et Managing Partner

Téléphone + 41 43 544 70 80

email hrh@helveticaproperty.com email



Marcel Hug

CFO, Head Corporate Services

Téléphone + 41 43 544 70 84

mh@helveticaproperty.com

Retrouvez également nos communiqués de presse à l'adresse www.HelveticaProperty.com

Les rapports financiers sont à disposition sur le site internet de la direction du fonds http://www.HelveticaProperty.com ou www.swissfunddata.ch

A propos de Helvetica Property Investors AG

Helvetica Property Investors est une société de direction de fonds de placement immobiliers, réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et basée à Zurich. Helvetica Property Investors propose un éventail complet de services d'investissement immobilier: stratégies de placement, choix des objets, organisation de transactions, acquisition et vente, financement et gestion de portefeuille. La société gère des placements immobiliers directs et indirects en Suisse et les administre pour ses clients. Helvetica Property Investors assume la direction du fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial et agit en qualité de gestionnaire d'actifs.



/ / / / / /

Description du HSC fonds

Helvetica Swiss Commercial («HSC») est un fonds d'investissement contractuel de droit suisse de la catégorie des fonds immobiliers ouverts à tous les investisseurs. Le fonds convient aux investisseurs, avec un horizon d'investissement à long terme, qui accordent de l'importance à la distribution d'un montant régulier tout en cherchant une valeur stable. Les avoirs du fonds sont investis dans des biens immobiliers situés dans les grands centres économiques de la Suisse qui recèlent un potentiel de hausse de valeur. Les investissements se concentrent sur des objets immobiliers qui offrent des rendements opérationnels attractifs et qui sont potentiellement sous-évalués. La direction du fonds met en ?uvre une gestion hands-on active afin d'exploiter, outre les rendements opérationnels existants, le potentiel caché des objets en favorisant leur revitalisation, leur assainissement, la réduction du taux de vacance et la prolongation des contrats de bail pour augmenter la valeur à long terme. Le portefeuille cherche à obtenir une vaste diversification sur le plan des régions, des types d'affectation, de la taille des objets et du mix des locataires.