Hexcel et Arkema unissent leurs forces dans les composites thermoplastiques destinés à l’aéronautique

Hexcel et Arkema (Paris:AKE) ont signé un accord de partenariat stratégique pour développer les composites thermoplastiques du futur dans les applications aéronautiques associant l’expertise d’Hexcel dans les fibres carbone et celle d’Arkema dans les poudres PEKK.

Le partenariat annoncé aujourd’hui a pour objectif de développer des tapes (rubans) composites thermoplastiques pour réaliser des pièces de structures primaires pour les futures générations d’avions. Ces solutions permettront de répondre aux besoins d’allégement des matériaux, de réduction des coûts et d’accélération des cadences de production dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense.

Dans le cadre de cette collaboration, un laboratoire commun de développement, localisé en France, sera mis en place.

« Je suis très heureux d’annoncer ce partenariat avec Hexcel, fournisseur de référence pour l’industrie aéronautique. Cette association s’inscrit clairement dans notre stratégie de développement de solutions composites thermoplastiques de pointe à partir de nos résines PEKK, et intervient quelques mois avant le démarrage d’une nouvelle usine à Mobile (Etats-Unis Alabama) fin 2018 », souligne Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema.

Nick Stanage, Président-directeur général d'Hexcel, a déclaré : «Nous sommes ravis de travailler conjointement avec Arkema et de développer ensemble les thermoplastiques renforcés fibres de carbone qui seront utilisés demain dans l'industrie aéronautique. Avec ce partenariat et notre récente acquisition de l'activité aéronautique et de défense d'Oxford Performance Materials (OPM), Hexcel se positionne comme leader dans les technologies thermoplastiques avancées de composites ».

Hexcel Corporation est l’un des leaders mondiaux de la fabrication de matériaux composites haute performances. Hexcel développe, fabrique et commercialise des matériaux de structure légers à hautes performances (fibres de carbone, renforts, pré imprégnés, et autres systèmes matriciels renforcés en fibres, nids d'abeilles, adhésifs, produits « engineered core » et structures composites utilisés notamment par les industries de l'aéronautique commerciale, l'aérospatiale et la défense, ainsi que dans diverses applications industrielles.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180326005399/fr/