HiPay Group : Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2018

Levallois-Perret, le 30 avril 2018 : HiPay Group (code ISIN FR0012821916 - HIPAY), la fintech spécialisée dans les paiements en ligne, annonce les résultats du vote de l'Assemblée générale de ce jour.

La mobilisation des actionnaires de HiPay Group a permis de réunir un quorum de 65 %.

L'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée générale des actionnaires ont été approuvées.

Le Conseil d'administration tient à remercier l'ensemble des actionnaires qui ont répondu présents à cette convocation.

Prochaine communication financière : 26 juillet 2018 - Résultats 1e semestre 2018.

A propos de HiPay Group

HiPay est une plateforme de paiement globale. Chez HiPay, nous considérons que le paiement va bien au-delà du simple traitement des transactions. Grâce à une plateforme unique et agile, nous permettons aux marchands de valoriser leurs données de paiement quel que soit le canal de vente. Nous les aidons ainsi à améliorer leur taux de conversion, augmenter leur chiffre d'affaires et créer de nouveaux parcours d'achats.

Plus d'informations sur hipay.com

HiPay Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 - mnémonique HIPAY).

Contacts Presse

François Aubert & Loukianos Zaganiaris

+33 (0)1 42 22 24 10

hipay@balloupr.com

Pierre Delaunay

+33 (0)6 12 30 19 19

pdelaunay@hipay.com

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

