HiPay Group : Poursuite de la croissance et des investissements

Poursuite de la croissance

et des investissements

Paris, le 15 mars 2018 à 7h45 : HiPay (code ISIN FR0012821916 - HIPAY), la fintech spécialisée dans les paiements, annonce ses résultats pour l'année 2017.

En millions d'euros 2017 2016

proforma Var. % Comptes de résultat consolidés Flux traités 2 193 1 470 + 50 % Chiffres d'affaires 24,5 19,2 + 28 % Résultat opérationnel - 4,5 - 3,3 - 36 % Résultat net des activités poursuivies - 4,5 - 4,6 - 2 % Bilans consolidés Capitaux propres 51,2 55,1 - 7 % Trésorerie Nette 6,8 8,8 - 23 %

Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay, commente les résultats de l'année 2017 : « HiPay a achevé avec succès sa transformation en étant désormais un pure-player spécialiste des technologies de paiements. La cession des activités télécom en milieu d'année nous permet de consacrer désormais 100 % de notre énergie et de nos moyens à cette formidable activité. Cela se traduit par une forte croissance des volumes traités et du chiffre d'affaires, grâce notamment à l'intégration d'enseignes de premier rang en France et à l'international. L'année 2017 a également été marquée par plusieurs innovations produits telles que l'intégration de l'intelligence artificielle à notre solution de lutte contre la fraude afin d'en améliorer encore les performances. L'objectif pour 2018 sera d'accélérer la croissance du flux tout en maintenant les investissements technologiques afin de continuer à proposer à nos clients des solutions innovantes répondant parfaitement à l'évolution de leurs besoins. »

Croissance soutenue des flux et du chiffre d'affaires

La bonne dynamique d'acquisition clients s'est poursuivie en 2017 avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 24,5 millions d'euros (+ 28 %), pour un flux traité de 2,2 milliards d'euros (+ 50 %).

Près d'une centaine de nouveaux marchands ont choisi d'être accompagnés par HiPay dans le développement de leurs activités en France et en Europe avec notamment Rossignol, Deco.fr (groupe M6), Bouchara, Pixmania, Figaret, Metro Cash & Carry, Pylones, Christian Lacroix ou Intermarché qui viennent enrichir la liste de nos clients prestigieux. Le développement de la stratégie commerciale en faveur de marchands traitant des volumes de flux importants a été un succès avec une progression notable du flux moyen par client en 2017. Cette stratégie a eu pour conséquence de faire légèrement baisser le taux de chiffre d'affaires qui s'établit à 1,1 % en 2017 mais qui reste toutefois supérieur à ce que l'on peut observer sur le secteur.

Le résultat opérationnel de l'année, en perte de 4,5 millions d'euros, démontre l'importance des investissements réalisés sur la plateforme HiPay permettant de conserver un avantage technologique certain et de gagner plus rapidement des parts de marché dans les années à venir.

Poursuite du développement à l'international

HiPay a poursuivi en 2017 avec succès sa stratégie de développement à l'international avec des investissements commerciaux notables en Europe : en effet, plus de la moitié des flux traités par HiPay émanent désormais de clients établis en dehors de France. Cette stratégie de diversification géographique devrait se poursuivre et s'accentuer en 2018 tant par l'accompagnement des clients existants dans leur plan de développement qu'en recrutant de nouvelles références européennes.

Enrichissement des fonctionnalités de la plateforme

HiPay donne désormais la possibilité à ses clients de traiter leurs paiements aussi bien dans leurs boutiques digitales que dans leurs boutiques physiques, et les accompagne sur la mise en place de parcours d'achats innovants (store-to-web, web-to-store). HiPay leur permet d'avoir une vision consolidée de leurs données de vente, indépendamment des canaux de distribution utilisés.

Le produit évolue de manière constante. HiPay s'attache chaque année à enrichir sa plateforme de nouveaux moyens de paiement (comme AliPay, ApplePay ou MyBank) afin d'accompagner ses clients sur l'ensemble de leur projet de développement ou d'internationalisation.

Poursuite des investissements technologiques

Avec l'ambition de mieux servir ses clients et de contribuer à faire croître leurs revenus, HiPay continue d'investir dans ses technologies propriétaires afin de proposer une plateforme de paiement full service différenciante parmi les plus complètes du marché.

Ses clients ont à leur disposition via HiPay Intelligence, une puissance de calcul et d'analyse de leurs données commerciales sans précédent. Ils bénéficient désormais d'une vision exhaustive du tunnel d'achat puisque l'outil leur propose des points de mesure sur l'ensemble du parcours, depuis les données Google Analytics jusqu'aux données de paiement. Cette nouvelle manière de lier les données de paiement permet aux marchands de mesurer précisément le ROI de leurs investissements marketing et d'optimiser le design des parcours d'achat.

2017 a également été marquée par le déploiement de l'intelligence artificielle et du Machine Learning sur la plateforme, après plusieurs mois d'études, de développements et d'améliorations des algorithmes d'apprentissage. La solution de lutte contre la fraude HiPay Sentinel permet aux clients d'améliorer significativement leurs profits en augmentant le taux de conversion des paniers, tout en réduisant les interventions humaines et la fraude.

Les investissements liés à l'intelligence artificielle devraient se poursuivre en 2018 en étendant son utilisation à d'autres fonctionnalités telles que le routage intelligent des transactions (choix de la route d'acquisition la plus efficace ou la plus économique) ou encore l'optimisation des pages de paiement.

Ces investissements se sont traduits par le recrutement d'une vingtaine de développeurs et de data scientists, ainsi que par une réorganisation du département Produit destinée à accélérer la mise sur le marché de ces nouveautés.

Refonte de l'organisation autour du client

Durant les douze derniers mois, HiPay a profondément repensé et simplifié son organisation afin de pouvoir absorber la croissance actuelle et à venir de la manière la plus performante possible. Cela s'est traduit par des échanges plus efficaces entre les multiples départements intervenants dans la chaine de valeur, ainsi que par une meilleure exploitation des données en vue d'améliorer la connaissance métier et le pilotage de l'activité. Cette transformation aura également été l'occasion d'industrialiser la plupart des outils et des process ; phase qui devrait s'achever en 2018.

Parallèlement à cela et afin d'appuyer la stratégie commerciale en faveur de clients d'une taille importante, plus exigeants en termes de qualité de services et de disponibilité, d'importants investissements ont été réalisés sur le support et l'expérience client, tant sur les effectifs (une quinzaine de recrutements) que sur les applications internes et afin de toujours mieux servir les marchands. Une amélioration notable de la satisfaction client a été mesurée et constatée et HiPay a pour ambition d'atteindre 90 % de clients pleinement satisfaits en 2018.

Une situation financière saine et solide malgré les pertes opérationnelles

Un bilan consolidé faisant ressortir des capitaux propres à 51 millions d'euros et une situation de trésorerie nette de 8 millions d'euros au 31 décembre 2017 font envisager sereinement l'avenir en démontrant la capacité de HiPay à absorber les investissements nécessaires à la poursuite de sa croissance dans les prochaines années. Tous les moyens disponibles sont mis à contribution pour atteindre rapidement la taille critique, et faire de HiPay un acteur de référence du secteur en Europe continentale.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.



Les comptes annuels et consolidés, qui ont été arrêtés par le conseil d'administration de HiPay Group SA en date du 13 mars 2018, ont fait l'objet d'un audit et le rapport de certification correspondant est en cours d'émission. Le rapport financier annuel portant sur les comptes clos au 31 décembre 2017 sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet du groupe à l'adresse www.hipay.com dans la rubrique « Investisseurs ». Les chiffres présentés n'incluent pas les résultats de l'activité micropaiement qui contribue du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017 et seront retraités dans les comptes consolidés en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » pour ne faire apparaître que le résultat net de l'activité sur une ligne distincte.

