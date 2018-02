High Yield : Swiss Life AM a réduit le niveau de risque de ses portefeuilles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Swiss Life AM a réduit le niveau de risque de ses portefeuilles High Yield, au plus bas depuis sept ans. « Nos portefeuilles présentent un beta de 80% par rapport au marché High Yield. Nous souhaitions une grande diversification en privilégiant la liquidité, les titres notés BB européens, les titres BB et B listés aux Etats-Unis, avec un accent sur les souches à faible duration », explique Gilles Frisch, responsable de la gestion High Yield chez Swiss Life Asset Managers.Les sociétés du secteur de l'énergie aux Etats-Unis, en particulier les spécialistes des infrastructures (pipelines, stockage, liquéfaction et exportation de gaz), les producteurs de pétrole de schiste dans le Permian Basin (là où les points morts sont les plus bas et où la production est donc la plus rentable) et les leaders des équipements et services ont la préférence de l'équipe."A contrario, nous évitons les notations CCC et les crédits trop spéculatifs, le secteur retail en général et sous-pondérons significativement les télécoms, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, ainsi que la santé aux Etats-Unis", complète Gilles Frisch.