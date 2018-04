Histoire de la création d'un nouveau congrès : Xplor Pertinence

L'association Xplor France, née en 1993, a toujours conduit sa communauté de clients, consultants, prestataires, intégrateurs et constructeurs de systèmes de Communication Client Digitale ou Papier à débattre et comprendre les techniques, les organisations et les pratiques qu'ils utilisent aujourd'hui pour certains et demain pour le plus grand nombre. Xplor France est un observatoire où l'échange et la discussion font progresser chacun des membres de l'association.

Xplor Pertinence, un atout complémentaire aux salons existants et au désormais célèbre diner de gala, le Palmarès Xplor, pour comprendre les enjeux métier

Historiquement Xplor France est sollicité par de nombreux organisateurs de salons pour apporter un contenu expert indépendant de toute emprise commerciale. « Avec Xplor Pertinence, nous complétons les événements existants en soutenant un cycle d'interventions qui donne les clés des technologies, des usages et des pratiques pour permettre aux décideurs de se faire une idée claire des leviers de croissance pour leurs organisations » explique Jean-Pierre Blanger, Vice-président Communication d'Xplor France en charge de l'organisation d'Xplor Pertinence. « Xplor Pertinence a pour objectif de proposer à ses membres et aux clients de ses membres une vision à 360° pour comprendre, par l'intervention d'experts et l'exposé de cas concrets, l'évolution des usages, des technologies et des organisations de la Communication Client Digitale et Papier ».

La Transformation digitale de la communication client a commencé en 1981 avec les toutes premières stations de composition de documents. Elle n'a eu de cesse que de progresser en profondeur technologique pour automatiser la totalité des tâches jusqu'à la diffusion multicanal des documents. Elle a tout autant progressé en largeur de spectre d'adressage des média qui vont maintenant du papier aux représentations 3D de réalité virtuelle augmentée. « Ce sont donc toutes les dimensions du document et ses forces en tant que message qui seront l'objet d'Xplor Pertinence. »

Xplor Pertinence, un événement pour les grands donneurs d'ordre

Si la Transformation Digitale touche les fournisseurs d'équipement et de services, c'est surtout aux utilisateurs/annonceurs et grands donneurs d'ordre que s'adresse Xplor Pertinence. L'événement leur est destiné pour les sensibiliser, les informer, les former, les familiariser avec les innovations d'aujourd'hui qu'ils doivent mettre en oeuvre demain et donc maîtriser dès aujourd'hui. Leur scepticisme naturel, leur résistance au changement inévitable seront bousculés par les intervenants conférenciers. Ces derniers s'emploieront à expliquer pourquoi et comment certains prennent aujourd'hui de l'avance en étant plus à l'écoute que d'autres de la Révolution Numérique. En confrontant leur point de vue aux propos des orateurs de Xplor Pertinence, les auditeurs trouveront ce que leur promet l'événement : La « pertinence ».

Si les ruptures dans les métiers de la Communication digitale et papier sont multiples, les métiers d'Xplor France sont rompus aux changements. « Ne nous y trompons pas, la publication de documents a toujours marqué l'évolution, on peut même aller jusqu'à dire qu'elle a contribué à l'évolution de l'humanité. » Xplor France est à la croisée de tous les chemins de l'information et de la gestion documentaire.

« Xplor France organise depuis quelques années le plus grand rassemblement du secteur de la Communication Client Digitale et Papier -Le Palmarès Xplor- et l'idée de créer le congrès Xplor Pertinence s'est naturellement imposée à notre conseil d'administration » précise Jean-Marc Jagou, Président d'Xplor France. « Xplor France prétend que le document est partout, sous toutes les formes et pour toutes les cibles. Il exploite toutes les technologies et ses vecteurs de transmission sont multiples. Mais il s'agit surtout d'apporter la bonne information, à la bonne personne, au bon moment, avec le moyen le plus impactant. Xplor France s'est donnée pour mission de poser des points de repère pertinents aux professionnels et c'est cette clarification que porte Xplor Pertinence. »

