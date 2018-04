Bourse de Paris : Hollande pour des frappes françaises en Syrie

PARIS, 10 avril (Reuters) - François Hollande, qui avait renoncé à la dernière minute à frapper le régime syrien en 2013, a jugé mardi qu'une action militaire s'imposait aujourd'hui contre Damas, accusé d'avoir mené une attaque chimique dans la Ghouta orientale.

La France annoncera "dans les prochains jours" la nature de la riposte, coordonnée avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, a fait savoir Emmanuel Macron, le successeur de François Hollande à l'Elysée.

"Il y a eu une nouvelle utilisation des armes chimiques, des lignes rouges avaient été fixées", a déclaré l'ancien chef de l'Etat, invité du journal de 20-Heures de France 2. "Quand une ligne rouge est violée, dépassée, transgressée, la seule réaction possible est une frappe ou des frappes."

"Je sais que c'est plus facile à dire aujourd'hui qu'à faire et (...) je fais confiance à Emmanuel Macron et à des chefs d'Etat qui ont fixé la ligne rouge mais ne rien faire serait une impunité", a-t-il ajouté.

En 2013, la France s'était dite prête à intervenir en Syrie à la suite d'une attaque chimique imputée au régime de Bachar al Assad mais François Hollande avait finalement renoncé après la décision de son homologue américain, Barack Obama, de privilégier la voie diplomatique.

En retrait depuis la fin de son mandat, François Hollande fait cette semaine son retour sur le devant de la scène avec la sortie d'un livre consacrée à ses années à la présidence, "Les leçons du pouvoir". (Simon Carraud, édité par Yves Clarisse)